به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه فضای سایبر در کنار برخورداری از مزایای فراوان، منشا تهدیدهای جدی برای تمامی افراد، سازمان ها و نهادها در کشورهای مختلف به حساب می آید، اظهار داشت: مجرمان فضای مجازی به راحتی و با کمترین هزینه و اضطراب، می توانند بیشترین خسارت را به بار آورده و در عین حال ناشناخته باقی بمانند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پرداختن به جرایم فضای سایبری، در حوزه حقوق کیفری ماهوی و چه در قلمرو حقوق کیفری شکلی و چه از لحاظ شیوه های پیشگیری از این جرایم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به همین دلیل جرایم فضای مجازی را باید دغدغه اصلی نظام های حقوق کیفری در سال های پیش رو دانست.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا افزود: با درک این نیاز جدی و در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی، بین المللی، ساماندهی، نظام مند سازی تمامی ابعاد فنی، محتوایی و خدماتی در فضای مجازی کشور «اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری، چالش ها و راهکارها» دهم اسفندماه ماه سال جاری در دانشگاه علوم انتظامی امین، مجتمع فرهنگی غدیر برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش وزیر دادگستری، فرمانده ناجا، اعضای هیات علمی، اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور، جمعی از مدیران و معاونان پلیس سایبری کشور، متخصصان حوزه حقوق سایبر و نماینده سازمان های ذیربط در حوزه تامین امنیت سایبری حضور دارند.

سرهنگ رمضانی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: بهره گیری از ظرفیت علمی کشور در راستای تولید علم و ارتقاء دانش حقوق سایبری و ایجاد فضای نوآورانه و تولید علم در عرصه فضای مجازی، شناخت و احصاء مهمترین کاستی ها و چالش های حقوقی فضای سایبر و چاره اندیشی لازم در این حوزه، افزایش تعامل و همکاری فی ما بین سازمان ها و ارگان های ذی صلاح در حوزه فضای سایبر، بهره گیری از نتایج و یافته های همایش در جهت شناسایی و پوشش چالش ها و کاستی های موجود، جریان سازی فکری در حوزه مباحث حقوق سایبری و ایجاد بستری مناسب برای پژوهشگران این عرصه جهت ارایه نظرات در محیطی علمی و نقد و پالایش آنها، ایجاد زمینه و فرصت هم اندیشی و تعامل میان صاحب نظران حقوق سایبر و نهایتا فرصت سازی برای پژوهشگران جوان به منظور آشنایی با مسایل و موضوعات اساسی در حوزه حقوق سایبر از مهمترین اهداف برگزاری این همایش به حساب می آید.

سرهنگ رمضانی در خاتمه عنوان کرد : پلیس فتا ناجا در نظر دارد دبیرخانه علمی این همایش به دبیرخانه دایمی تبدیل شود تا همواره به صورت مستمر و فعال بتوانیم در جهت شناسایی مشکلات، چالش ها و ارایه راهکارها از این دبیرخانه دایمی بهره مند شویم.