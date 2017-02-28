سامان قطب گردشگری چهارمحال و بختیاری/ لذت تماشای زاینده رود پرآب

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شهرستان سامان یکی از مهمترین شهرستانهای گرشگری استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رودکه به طور متوسط سالیانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مسافر از جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری آن بازدید می کنند.

این شهرستان دارای پل های تاریخی بسیاری از قبیل پل زمانخان، پل هوره، پل کاهکش، پل چوبی و ... است. این پل های تاریخی و زیبا بر روی زاینده رود خروشان بنا گذاشته شده و تاریخی بودن و معماری خاص آنها در کنار رودخانه خروشان زاینده رود جاذبه های گردشگری بسیار ارزشمندی ایجاد کرده است.

در حالی که همه مردم کشور زاینده رود را با استان اصفهان و سی و سه پل می شناسند اما زیبایی اصلی رودخانه زاینده رود در چهارمحال و بختیاری قابل مشاهده است.

مهمترین پل های تاریخی شهرستان سامان پل تاریخی «زمانخان» است و یکی از بی نظیر ترین جاذبه های دیدنی شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که در فهرست آثار ملی به شماره ۱۷۴۴ ثبت شده است.

ساختمان این پل در دوره صفویه در زمان یکی از روسای طوایف قشقایی به نام زمانخان احداث شده است. این پل برروی رودخانه زاینده‌رود بصورت دو دهنه طاق قوسی به طول ۲۲ متر و به عرض پنج متر و به ارتفاع ۱۳ متر در سال ۱۰۲۲ هجری قمری بنا گذاشته شده است.

این بنا برروی صخره‌های سنگی طبیعی با مصالحی از آجر با ملات گچ و خاک در تمام بدنه و طاق ها و همچنین سنگ در پایه‌های آن ساخته شده است.

بسیاری از مسافران و گردشگران چهارمحال و بختیاری بازدید از این پل تاریخی را جزو برنامه های اصلی دارند.

از دیگر قابلیت های این شهرستان در جذب مسافر و گردشگر وجود روستای تاریخی شامل یاسه چاه، هوره، چلووان و سوادجان است که این روستاها با قابلیت هایی شامل نوع بافت معماری، ویژگیهای فرهنگی و اقلیمی منحصر به فرد، جاذبه های طبیعی و... زیبایی های گردشگری در این شهرستان را چندین برابر کرده اند.

وجود باغات گسترده میوه در اطراف رودخانه زاینده رود که این باغات را تا ارتفاعات توسعه داده شده اند، زیبایی گردشگری منطقه را غیر قابل توصیف کرده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در خصوص شهرستان سامان به خبرنگار مهر گفت: شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری از نظر جاذبه های گردشگری دارای تنوع بسیار است.

شهرستان سامان با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع و خاص میزبان بیشترین گردشگران استان چهارمحال و بختیاری است و هرسال رتبه اول بیشترین مسافر را در سطح استان کسب می کند بهمن عسگری سوادجوانی تاکید کرد: این شهرستان با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع و خاص میزبان بیشترین گردشگران استان است و هرسال رتبه اول بیشترین مسافر را در سطح استان کسب می کند.

وی ادامه داد: راه اندازی خانه های مسافر در این شهرستان نقش مهمی در جذب گردشگر و مسافر به این شهرستان داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: وجود باغات گسترده میوه و مناظر طبیعی بسیار زیبا، روستاها تاریخی، پل های تاریخی بر روی رودخانه زاینده رود، امکان انجام ورزش رفتینگ بر روی رودخانه زاینده رود و... از مهمترین ظرفیت های منطقه است.

وی در ادامه بیان کرد: بیش از ۶۰ خانه مسافر در روستاهای استان راه اندازی شده که موجب افزایش ورود مسافر و گردشگر به استان به ویژه شهرستان سامان شده است

باغات شهرستان سامان یک سوم باغات استان چهارمحال و بختیاری را شامل می شود

فرماندار سامان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شهرستان سامان یکی از زیباترین مناطق گردشگری این استان به شمار می رود که بیشترین مسافران استان هر ساله به آن سفر می کنند.

سعید صالحی بیان کرد: توسعه گردشگری در این منطقه سبب افزایش درآمد مردم شده و اشتغال قابل توجهی در این بخش ایجاد کرده است.

فرماندار سامان با اشاره به اینکه ۱۷ هزار هکتار باغ در شهرستان سامان وجود دارد، گفت: باغات شهرستان سامان یک سوم باغات استان را شامل می شوند.

سعید صالحی با اشاره به اینکه شهرستان سامان قابلیت های گردشگری بالایی دارد، تصریح کرد: لازم است از ظرفیت های گردشگری این شهرستان به خوبی استفاده کرد.

وی اذعان داشت: توسعه خدمات گردشگری در این شهرستان از اهداف مهم در این استان است.

فرماندار سامان گفت: راه اندازی یک هتل جدید در این منطقه و افتتاح آن در دهه فجر امسال از مهمترین اقدامات برای توسعه گردشگری در این منطقه بوده است.