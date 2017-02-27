بودجه شهرداری اردبیل متناسب با وضعیت اقتصادی شهر تدوین شد

حمید لطف‌اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: جمعیت شهر اردبیل بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن ۵۰۰ هزار نفر تعیین شده و بر اساس آن درآمد سرانه نیز یک‌میلیون تومان پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: شهرداری اردبیل با لحاظ وضعیت رکود اقتصادی بودجه سال ۹۶ را تعیین کرده و برای هر یک از مناطق چهارگانه بر اساس مهم‌ترین ضرورت‌ها بودجه‌ریزی شده است.

شهردار اردبیل متذکر شد: بودجه پیشنهادی شهرداری برای شهرداری و مناطق ۵۰۳ میلیارد تومان است که از این میزان ۳۵۱ میلیارد تومان برای بخش عمرانی و مابقی برای بخش جاری پیش‌بینی‌شده است.

لطف‌اللهیان افزود: برای سازمان فرهنگی ورزشی سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، برای سازمان پارک‌ها و فضای سبز سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، برای سازمان عمران ۹ میلیارد تومان و برای سازمان بهسازی و نوسازی ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: برای سازمان اتوبوس‌رانی رقم پیشنهادی سه میلیارد و۹۰۰ میلیون تومان، برای تاکسیرانی یک میلیارد تومان، برای آتش‌نشانی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، برای سازمان مدیریت پسماند دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، برای سازمان میادین میوه و تره‌بار ۳۰۰ میلیون تومان و برای آرامستان ها یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد.

به گفته شهردار اردبیل بودجه سال آینده با ۵۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به نسبت بودجه سال جاری ۶۸ درصد رشد دارد.