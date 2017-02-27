وقتی چوب خارجی ها را استعدادهای وطنی می خورند

خبرگزاری مهر - سرویس استان ها - محمود نصیرپور: به دنبال محرومیت باشگاه تراکتورسازی از فعالیت در پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی و تابستانی آینده، تیم های پایه این باشگاه نیز نمی توانند قرارداد بازیکنان را ثبت کنند و این موضوع باعث شده تا بحران علاوه بر تیم بزرگسالان، یقه تیم های پایه باشگاه را نیز بگیرد.

این محرومیت در حالی نصیب باشگاه تراکتورسازی شده و حتی به تن تیم های پایه این باشگاه لرزه انداخته است که با کمی تدبیر از سوی مدیران و مسئولان مربوطه در سال های اخیر و پرداخت بموقع حق و حقوق بازیکنان و مربیان خارجی، این مشکل هرگز گریبان باشگاه پرطرفدار تبریزی را نمی گرفت.

صد البته در سایه این بی مسئولیتی ها، نسل فعلی تیم های پایه باشگاه تراکتورسازی در همه رده های سنی، آسیب جدی خواهند دید و تیم های پایه این باشگاه در مسابقات خود به لحاظ نتیجه گیری ضرر زیادی خواهند دید. از طرفی تلاش مربیان شاغل در این باشگاه نیز در اثر این مشکلات نتیجه کاملا مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.

مشکل اساسی برای تیم نونهالان

ثبت قرارداد بازیکنان تیم های نوجوانان، جوانان و امید تراکتورسازی پیش از محرومیت باشگاه و در ابتدای فصل انجام شده و فقط بازیکنانی که در نیم فصل به تیم اضافه شده اند حق شرکت در مسابقات را ندارند.

کما اینکه تیم های جوانان و امید تراکتورسازی در بازی های احیر خود در نیم فصل دوم بازی های خود از وجود بازیکنان جدید بی بهره شدند و تیم امید تراکتورسازی به همین دلیل و تنها با ۱۳ بازیکن و دروازه بان ذخیره تیم جوانان خود در خانه صنعت نفت آبادان شکست خورد.

با این حال اما ثبت قرارداد بازیکنان تیم نونهالان این باشگاه که پیش از این انجام نشده بود، اکنون با مشکل مواجه شده است و این تیم که تازه باید بازی های خود در مسابقات نونهالان مطانق کشور را آغاز کند، با بحرانی کم سابقه رو به رو شده است.

بر این اساس تیم نونهالان تراکتورسازی تبریز به دلیل سهل انگاری بعضی از مسئولان باشگاه، پس از مدتها تمرین و آماده شدن برای حضور در مسابقات مناطق کشور، نمی تواند با تمام نفرات در این مسابقات شرکت کند و بدین ترتیب یک رده سنی برای اغلب بازیکنان تیم نونهالان تراکتورسازی باطل شد و این بازیکنان بدون انجام بازی در رده نونهالان باید به دنبال تیمی دیگر در رده نوجوانان، آن هم غیر از باشگاه تراکتورسازی باشند چراکه با محرومیت باشگاه تراکتورسازی از فعالیت در پنجره نقل و انتقالات تابستانی آینده، این بازیکنان حق ثبت قرارداد در رده نوجوانان را نیز نخواهند داشت.

سخت ترین شرایط در آستانه مسابقات

در خصوص وضعیت تیم نونهالان تراکتورسازی، عظیم عبدالله پور سرمربی این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سخت ترین شرایط برای تیم نونهالان این باشگاه حاکم شد است، گفت: واقعا با شرایط دشواری رو به رو هستیم و نمی توانیم از نفرات جدید برای تیم نونهالان استفاده کنیم. اما یک راه وجود دارد که ما فقط با بازیکنانی که از سال گذشته با تیم قرارداد داشتند می توانیم در مسابقات شرکت کنیم که البته این موضوع اصلا نمی تواند در نتیجه گیری به نفع تیم باشد.

وی با بیان اینکه همچنان امیدوار به ثبت قرارداد بازیکنان تیم های پایه و بویژه نونهالان در این مقطع هستیم، عنوان کرد: ما با این محدودیت و دشواری وارد مسابقات مناطق خواهیم شد اما باشگاه به فیفا در این خصوص نامه نوشته و امیدواریم با درخواست ما موافقت شود. البته آقای جعفر علیزاده مسئول مسابقات کشوری هیئت فوتبال استان هرگونه ثبت قرارداد برای کلیه تیم های باشگاه تراکتورسازی را طبق حکم فیفا ممنوع اعلام می کند.

عبدالله پور با اشاره به اینکه باشگاه همچنان پیگیر این موضوع است، گفت: ما با امیدواری به بخشش محرومیت به کارمان ادامه می دهیم و تمریناتمان را چند روزی است که دوباره آغاز کرده ایم و منتظریم تا در این ارتباط رای نهایی صادر شود.

اتفاقی نادر برای باشگاه تراکتورسازی

در مورد محرومیت تیم های پایه باشگاه تراکتورسازی از نقل و انتقالات، فرهاد حاجب مربی تیم فوتبال امید این باشگاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با عجیب خواندن این اتفاق، گفت: این یک اتفاق عجیب و نادر است که به دنبال چند سال اهمیت ندادن به موضوع بازیکنان خارجی، تجمیع شده و اکنون خود را در قالب محرومیت نشان داده است اما این فرصت هنوز وجود دارد این بحران مدیریت شده و با کمترین ضرر سپری شود.

وی در خصوص محرومیت باشگاه تراکتورسازی از پنجره نقل و انتقالات زمستانی و تابستانی آینده اظهار داشت: به نظر من در تیم بزرگسالان از نظر بازیکن اتفاق خاصی نیفتاده و نسبت به نیم فصل اول فقط سروش رفیعی در این تیم نیست و بقیه بازیکنان همانند نیم فصل اول در ترکیب تیم قرار دارند. از طرفی ما در تیم امید که یک پشتوانه بسیار خوب برای تیم بزرگسالان است سعی می کنیم که به لحاظ بازیکن به تیم بزرگسالان کمک کنیم. تلاش ما این است که در کنار همه عوامل باشگاه به تیم بزرگسالان کمک کنیم تا کادرفنی و بازیکنان این بحران را سپری کنند.

شکست تیم امید با گلر ذخیره جوانان

حاجب که از بازیکنان دهه هفتاد و هشتاد تراکتورسازی بود و اکنون مربیگری در تیم امید این باشگاه را در اختیار دارد، در خصوص بازی اخیر تیمش برابر تیم امید صنعت نفت آبادان عنوان کرد: ما هفته قبل برای دیدار با صنعت نفت با ۱۴ بازیکن به آبادان رفته بودیم و گلر اصلی مان را به تیم بزرگسالان داده بودیم و خودمان گلر ذخیره تیم جوانان را به آبادان برده بودیم چون جوانان ما هم در لیگ برتر بازی داشت و نمی توانستیم دروازه بان اصلی آنها را ببریم. علت اصلی اینکه بازیکن کم داشتیم، همان محرومیت از نقل انتقالات بود که نتوانستیم از هفت بازیکن جدید خود استفاده کنیم. سه، چهار بازیکن را هم به تیم بزرگسالان داده بودیم و با آن وضعیت به دیدار حریف رفتیم.

مربی تیم فوتبال امید باشگاه تراکتورسازی در پایان خاطر نشان کرد: با آن شرایط سخت با ۱۳ بازیکن و گلر ذخیره جوانان، برابر صنعت نفت با گل دقیقه ۹۵ باختیم اما بازهم اعتقاد دارم که اولویت اصلی تیم بزرگسالان است و اگر ما از نبود بازیکنان خود در تیم امید متضرر شدیم، خدا را شکر که توانستیم به تیم بزرگسالان کمک کنیم.