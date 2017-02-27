پیشروی گسترده نظامیان سوری در شهر باستانی «تدمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، سلسله پیشروی های گسترده نیروهای نظامی سوریه در شهر تاریخی تدمر واقع در استان حمص، همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، حمایت گروه های مردمی از نظامیان سوری نقش مهمی در این پیشروی ها داشته است.

نظامیان سوری در جریان پیشروی در شهر تدمر موفق شدند کنترل کامل بلندی های «الهیال» که مشرف بر این شهر است را به کنترل خود درآورند.

گفتنی است، تروریست های تکفیری داعش پیشتر با یورش گسترده به شهر باستانی تدمر در حمص، موفق شدند کنترل بخش های وسیعی از این شهر را به دست بگیرند.