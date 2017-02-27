برگزاری جشنواره شعر شهدای هنر و رسانه با حضور شهید گمنام

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد امیری نژاد رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین جشنواره شعر شهدای هنر و رسانه با همکاری ، سازمان بسیج هنرمندان، سازمان صدا و سیما مرکز فارس، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس برگزار خواهد شد.



وی با بیان اهداف این برنامه گفت: هدف از برگزاری این جشنواره شعر تولید آثار هنری در راستای معرفی شهدای مظلوم هنر و رسانه استان فارس به تمامی اهالی اصحاب هنر و رسانه است که شاعران و علاقمندان استان آثار خود رابا محوریت معرفی شهدای رسانه و شهدای هنرمند استان به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند که در همین راستا بخشی از اطلاعات شهدای هنرو رسانه در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام در خدمت شاعران و علاقمندان قرار گرفته است.



مسئول سازمان بسیج رسانه فارس بیان داشت: این برنامه با حضور ویژه شاعران برجسته استان فارس و همچنین شاعران جوان استان فارس برگزار می‌شود.



امیری نژاد افزود: این برنامه قرار است با حضور پیکر شهید گمنام چهارشنبه یازدهم اسفندماه 95 همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) در مرکز صداو سیما استان فارس سالن شهید رکنی با حضور خانواده های معزز شهدای هنرمند ورسانه

استان فارس و تمامی اهالی هنر ورسانه استان فارس برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: پس تکمیل اشعار شاعران و همچنین سایر موارد از جمله وصیت نامه و زندگی نامه شهدای عزیز کتاب این‌جشنواره چاپ خواهد شد و این به عنوان سند معتبری برای اصحاب رسانه و هنر است که میتوانند با این

ستارگان‌راه انقلاب را بهتر طی کنند.