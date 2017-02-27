تصمیم گیری در عرصه های خدمت رسانی باید به نفع مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور صبح امروز در جلسه تحویل آب روستاهای صالح آباد و قشلاق جیتو که با حضور بخشدار مرکزی، مسئولانی از آبفای روستایی استان تهران، دهیاران و روسای شوراهای دو روستا و دیگر اعضا در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، افزود: وقتی آب سد ماملو به شهر قرچک انتقال داده شد انتظار روستاییان بالا رفت گرچه در گذشته برای روستاییان مقرون به صرفه بود که تحت نظارت آبفای روستایی باشند اما اکنون خواهان ارائه خدمات از سوی آبفای شهری هستند.

وی بیان کرد: اکنون ضرورت انتقال مشترکان تحت نظارت آبفای شهری اجتناب ناپذیر است.

این مسئول همچنین با اشاره به اینکه قرچک پرتراکم ترین روستاهای استان تهران را دارد، افزود: باید برنامه ریزی ها برای خدمت رسانی به مردم و در نهایت حصول نتیجه به نفع مردم باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک از مسئولان خواست کارگروهی تشکیل دهند تا کلیه موارد تحویل آب به روستاهای صالح آباد و قشلاق جیتو ارزیابی شود و در جلسه بعدی مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

در ادامه جلسه نیز حسین عباسی بخشدار مرکزی قرچک گزارشی از روند خدمات رسانی به روستاها در حوزه آبرسانی ارائه داد و وضعیت مشترکین آبفا در روستاها را تشریح کرد.

سپس مسئولان آبفای روستایی استان تهران نظرات خود را مطرح و پیشنهادات لازم را ارائه دادند.

همچنین رؤسای شوراهای دو روستا و دهیاران مواردی را پیرامون دستور کار جلسه عنوان کردند.