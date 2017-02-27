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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

پازاج در گفتگو با مهر:

کسب هر نتیجه‌ای به معنای بُرد تیم متحول‌شده ایران است

کسب هر نتیجه‌ای به معنای بُرد تیم متحول‌شده ایران است

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی معتقد است تیم جوان و باانگیزه ایران با کسب هر نتیجه ای در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۷ آبادان، یک برنده محسوب می‌شود.

احد پازاج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ترکیبی متفاوت با سالهای گذشته در جام جهانی حضور خواهد یافت، اظهار داشت: برای کادر فنی تیم ملی آرزوی موفقیت دارم چون به خوبی درک می کنم که برای جوانگرایی و ایجاد چنین تغییری باید تاوان سنگینی داد و حتی در برابر شدیدترین انتقادات منطقی و حتی احساسی مقاومت کرد.

وی تصریح کرد: تیم جوان و باانگیزه ایران در حالی باید در جام جهانی ۲۰۱۷ آبادان از عناوین قهرمانی سالهای گذشته دفاع کند که تیم توانمند و پرستاره روسیه را پیش رو دارد. تیم روسیه نسبت به سال گذشته کاملا متحول شده و روسها امسال با تیمی به میدان خواهند آمد که فهرستی از قهرمانان جهان و المپیک است.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی ادامه داد: فارغ از هر نتیجه ای که تیم ملی ایران در جام جهانی کسب کند باید به این حقیقت اشاره کرد که برنده اصلی، تیم متحول شده، جوان و آینده دار کشورمان است، چراکه در برابر بهترین تیم های کشتی فرنگی دنیا محک جدی و سازنده ای خواهد خورد. فرنگی کاران تازه نفس و باانگیزه تیم ملی مدتهاست در انتظار چنین روزی بودند تا از زیر سایه نفرات اصلی تیم ملی خارج شوند و خودی نشان دهند.

پازاج اقدام شجاعانه کادر فنی تیم ملی در استفاده و اعتماد از فرنگی‌کاران جوان در جام جهانی را ستود و گفت: بعد از المپیک ریو باید برنامه ریزی خاصی در استفاده از جوانان می شد که اجرای این برنامه ها شهامت و جسارت خاص خود را طلب می کرد. خوشبختانه این مساله صورت گرفت و متولیان کشتی با هدف میدان دادن به جوانان برای رسیدن به بهترین ترکیب در المپیک ۲۰۲۰ ،شرایط جوانگرایی را برای تیم ملی مهیا کردند.

وی در پایان افزود: ما در برخی از اوزان با عدم حضور مدعیان پرتعداد روبرو هستیم که این مساله راهی به جز میدان دادن به جوانان ندارد. البته برخی از فرنگی‌کاران باتجربه و توانمند ما نیز بنا به دلایل مختلفی پیش از المپیک، پشت خط ماندند و نتوانستند به آنچه که حق‌شان بود برسند. خوشبختانه این مدعیان نیز بعد از تغییر و تحولات کادر فنی، میدان خوبی برای عرض اندام و خودنمایی یافتند و مطمئنا در جام جهانی از هیچ تلاشی برای درخشش دریغ نخواهند کرد.

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی سال ۲۰۱۷ میلادی در روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه با حضور ۸ کشور برتر دنیا در شهر آبادان برگزار می شود.

طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی تیم های ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، آلمان، اوکراین، قزاقستان و بلاروس به عنوان ۸ کشور برتر کشتی فرنگی جهان در این رقابت ها حضور خواهند داشت که قرار است طی دو روز در دو گروه ۴ تیمی به مصاف هم بروند.

کد مطلب 3918445

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