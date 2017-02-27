احد پازاج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ترکیبی متفاوت با سالهای گذشته در جام جهانی حضور خواهد یافت، اظهار داشت: برای کادر فنی تیم ملی آرزوی موفقیت دارم چون به خوبی درک می کنم که برای جوانگرایی و ایجاد چنین تغییری باید تاوان سنگینی داد و حتی در برابر شدیدترین انتقادات منطقی و حتی احساسی مقاومت کرد.

وی تصریح کرد: تیم جوان و باانگیزه ایران در حالی باید در جام جهانی ۲۰۱۷ آبادان از عناوین قهرمانی سالهای گذشته دفاع کند که تیم توانمند و پرستاره روسیه را پیش رو دارد. تیم روسیه نسبت به سال گذشته کاملا متحول شده و روسها امسال با تیمی به میدان خواهند آمد که فهرستی از قهرمانان جهان و المپیک است.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی ادامه داد: فارغ از هر نتیجه ای که تیم ملی ایران در جام جهانی کسب کند باید به این حقیقت اشاره کرد که برنده اصلی، تیم متحول شده، جوان و آینده دار کشورمان است، چراکه در برابر بهترین تیم های کشتی فرنگی دنیا محک جدی و سازنده ای خواهد خورد. فرنگی کاران تازه نفس و باانگیزه تیم ملی مدتهاست در انتظار چنین روزی بودند تا از زیر سایه نفرات اصلی تیم ملی خارج شوند و خودی نشان دهند.

پازاج اقدام شجاعانه کادر فنی تیم ملی در استفاده و اعتماد از فرنگی‌کاران جوان در جام جهانی را ستود و گفت: بعد از المپیک ریو باید برنامه ریزی خاصی در استفاده از جوانان می شد که اجرای این برنامه ها شهامت و جسارت خاص خود را طلب می کرد. خوشبختانه این مساله صورت گرفت و متولیان کشتی با هدف میدان دادن به جوانان برای رسیدن به بهترین ترکیب در المپیک ۲۰۲۰ ،شرایط جوانگرایی را برای تیم ملی مهیا کردند.

وی در پایان افزود: ما در برخی از اوزان با عدم حضور مدعیان پرتعداد روبرو هستیم که این مساله راهی به جز میدان دادن به جوانان ندارد. البته برخی از فرنگی‌کاران باتجربه و توانمند ما نیز بنا به دلایل مختلفی پیش از المپیک، پشت خط ماندند و نتوانستند به آنچه که حق‌شان بود برسند. خوشبختانه این مدعیان نیز بعد از تغییر و تحولات کادر فنی، میدان خوبی برای عرض اندام و خودنمایی یافتند و مطمئنا در جام جهانی از هیچ تلاشی برای درخشش دریغ نخواهند کرد.

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی سال ۲۰۱۷ میلادی در روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه با حضور ۸ کشور برتر دنیا در شهر آبادان برگزار می شود.

طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی تیم های ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، آلمان، اوکراین، قزاقستان و بلاروس به عنوان ۸ کشور برتر کشتی فرنگی جهان در این رقابت ها حضور خواهند داشت که قرار است طی دو روز در دو گروه ۴ تیمی به مصاف هم بروند.