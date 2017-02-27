امتناع گزینه مورد نظر ترامپ از قبول پست ریاست نیروی دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فیلیپ بیلدن» گزینه انتخاب شده از سوی «دونالد ترامپ» برای تصدی ریاست نیروی دریایی آمریکا از قبول این سمت خودداری کرد.

از عنوان ریاست نیروی دریایی آمریکا با عنوان وزارت نیروی دریایی آمریکا نیز یاد می شود و تا سال ۱۷۹۸ وزیر نیروی دریایی آمریکا جزء اعضای اصلی کابینه ایالات متحده محسوب می شد.

رویترز دلیل خودداری بیلدن از قبول این سمت را درگیری های داخلی در درون دولت آمریکا و یا به عبارت دیگر «درگیری منافع» عنوان داشته است.

بیلدن با انتشار بیانیه ای در خصوص رد درخواست ترامپ برای تصدی پست ریاست نیروی دریایی آمریکا گفت: بعد از بررسی های گسترده متوجه شدم که در این پست نمی توانم راضی باشم.

با امتناع بیلدن از قبول این سمت هم اکنون وزارت دفاع آمریکا هیچ گزینه ای را برای سمت های ریاست نیروی دریایی و ریاست ارتش در اختیار ندارد زیرا «وینست ویولا» گزینه مورد نظر برای تصدی ریاست ارتش نیز در ابتدای ماه جاری از قبول این سمت امتناع کرده بود.