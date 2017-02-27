شهرستان البرز میزبان دو شهید گمنام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری صبح دوشنبه در نشست هماهنگی که بمنظور حضور در مراسم بزرگداشت شهدای گمنام شریفیه برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان البرز بار دیگر همزمان با ایام سوگواری حضرت زهرا (س) میزبان دو شهید گمنام دفاع مقدس در شهر شریفیه می شود.

وی ادامه داد: اگر ایران عزیزمان اکنون در تحولات منطقه ای و جهانی حرفی برای گفتن دارد به حرمت خون شهیدان، ایثارگری ایثارگران و صبر خانواده های آنهاست.

فرماندار البرز در ادامه با اشاره به داستانهای اساطیری از جمله شاهنامه فردوسی گفت: علی رغم اینکه بخشی از داستانهای این کتاب کهن افسانه است در گذر زمان این چنین ماندگار شده است و اما ما فرزندانی داریم که با پوشیدن جامه شهادت افسانه ها را به واقعیت تبدیل کرده و نام شهید و فلسفه شهادت را ماندگار کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: حفظ و پایبندی به سیره شهداء انسان را از لغزش مصون نگه داشته و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه عمومی است.

فرماندار البرز همچنین از برگزاری مراسم تشییع شهداء گمنام شریفیه روز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه سال جاری ساعت ۱۷:۳۰ خبر داد و گفت: پیکر مطهر این شهداء گرانقدر نیز روز پنج شنبه ۱۲ اسفندماه همزمان با سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) ساعت ۱۴:۳۰ در مزار شهداء گمنام شریفیه به خاک سپرده می شود.

وی در پایان از عموم مردم شهرستان البرز دعوت کرد بمنظور تجدید بیعت با آرمانهای شهیدان و گرامیداشت یاد آنها در این مراسم حضور یابند.