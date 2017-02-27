طرح توسعه گردشگری سد قره آچاق سمیرم به تصویب رسید

فریدون الله‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان در جنبه‌های مختلف سنت‌ها، صنایع دستی، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی برای گردشگران بسیار جذاب است، اظهار داشت: با توجه به افزایش حضور گردشگران در اصفهان به ویژه ظرفیت خوب روستاها و شهرستان‌های استان برای پذیرش گردشگران ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: استان اصفهان با بیش از ۷۰ اقامتگاه، مرکز اقامتگاه‌های بوم گردی کشور است و آخرین اقامتگاهی که در دهه فجر افتتاح شد در روستای بغم از توابع شهرستان اردستان بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه گردشگری یکی از اصلی ترین محورهای توسعه استان اصفهان به شمار می‌رود، تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های میراث فرهنگی توجه به ظرفیت‌های شهرستان‌های استان اصفهان در زمینه گردشگری است و بر این اساس به تازگی طرحی برای توسعه گردشگری در شهرستان سمیرم در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه کلیات طرح توسعه گردشگری سد قره آچاق به عنوان یکی از زیباترین مناطق تفریحی در منطقه وردشت شهرستان سمیرم به تصویب رسیده است، ادامه داد: جاذبه‌های گردشگری طبیعی سمیرم بی‌بدیل است و می‌تواند این شهرستان را به یکی از قطب‌های گردشگری استان و کشور مبدل کند.

آغاز اجرای چند طرح ایجاد مناطق نمونه گردشگری در استان اصفهان

الله‌یاری با بیان اینکه چندین طرح ایجاد مناطق نمونه گردشگری در استان اصفهان آغاز شده است، تاکید کرد: امیدواریم تا پنج سال آینده تحولی بزرگ در زیرساخت‌های اقامتی استان شاهد باشیم و حداقل تا پایان دولت یازدهم ظرفیت اقامت گردشگران را در پهنه استان اصفهان به دو برابر میزان آن در طی چهار سال گذشته برسانیم.