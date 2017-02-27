نشست تخصصی معرفی نرم افزارهای پایش محیط زیست برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در غرفه اداره کل محیط زیست استان تهران برگزار شد، مدیرعامل یک شرکت فنلاندی به معرفی محصول نرم افزار خود پرداخت و ابعاد مختلف آن را تشریح کرد.

«تامی کاینوزاینن» در معرفی نرم افزار طراحی شده خود گفت: این نرم افزار در زمینه جمع آوری، پایش و تحلیل اطلاعات مربوط به آلودگی‌های محیط زیستی فعالیت می کند و بر اساس پیشرفت آلودگی‌ها می‌تواند پیش‌بینی میزان و نوع آلودگی هوا در روزهای آینده را داشته باشد.

وی با اشاره به این که اجرای این نرم افزار، اطلاعات پیشین را دریافت می‌کند افزود: ایران یک کشور صنعتی است و در بسیاری از شهرهای ایران معضل آلودگی هوا وجود دارد بنابراین این نرم افزار می‌تواند با استقاده از سوابق، منابع آلاینده را در محدوده شناسایی کنند.

کاینوزاینن در ادامه افزود: نرم افزارها قابلیت تامین سخت افزارهایی همچون سنسورها، سیستم آنالیزوری از کشورهای درجه یک اروپایی را دارد، این نرم افزار می‌تواند راه حل کامل آلودگی هوا شامل مطالعه، طراحی، اجرا و آموزش باشد.

مدیر عامل این شرکت نرم افزاری با بیان اینکه ارائه خدمات از طریق شرکت مقیم در ایران پشتیبانی و اجرا می‌شود، گفت: تحلیل اطلاعات بر اساس نیاز سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود. انواع روش های پایش آنلاین در بازه های زمانی مشخص و یا حتی به صورت اتوماتیک تهیه می شود و در اختیار افراد مجاز به دسترسی قرار می گیرد.

وی در ادامه گفت: گزارش اطلاعات با کاربرد مهندسی تحلیلی یا مدیریتی تهیه و ارسال می شود.

ناصر مهردادی مدیرکل اداره محیط زیست استان تهران از مدیر عامل این شرکت نرم افزاری چند سئوال در مورد نرم افزار مذکور کرد. تعداد پارامترهای قابل بررسی در هر ایستگاه، قابلیت دستکاری خودسرانه هر یک از پارامترها و پیش بینی آلاینده هادر بازه های زمانی مشخص از جمله ابهامات مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران در این نشست بود.

مدیر عامل شرکت فنلاندی در پاسخ به این ابهامات، اظهار کرد: تغییر و دستکاری هر یک از این پارامترها در مرکز، قابل مشاهده است و در هر یک از ایستگاه‌ها می توان تا ۱۰ پارامتر را بررسی کرد.

وی در پایان گفت: پیش بینی آلاینده در بازه‌های زمانی مشخص و با بررسی سوابق آلودگی میسر است.