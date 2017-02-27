ورود بسیج به عرصه علم و فناوری/ همکاری‌ با دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره و نمایشگاه جهادگران علم و فناوری با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان بسیج علمی کشور برگزار شده است که در این نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناورانه این دو نهاد به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه با حضور حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج علمی کشور، سردار علی فضلی جانشین فرمانده بسیج، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و مرتضی اشراقی نماینده سید حسن خمینی عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد.

در این مراسم حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد به عرصه اقتصاد دانش‌بنیان ورود پیدا کرده است و با توجه به کاهش درآمدهای دانشگاه برای ادامه حیات دانشگاه، نیازمند ورود به فعالیت‌های دانش‌بنیان هستیم.

وی به کاهش ۱۵ درصدی وابستگی دانشگاه آزاد به شهریه اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته دانشگاه در زمینه کاهش وابستگی به شهریه فعالیت دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: از ۱۱۰۴ محصول دانش‌بنیان این دانشگاه، بیش از نیمی از این محصولات، تجاری‌سازی شده و یا در آستانه تجاری‌سازی قرار دارد.

همچنین حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج علمی کشور نیز گفت: هدف اصلی این سازمان، شناسایی نیازهای کشور است که بر این اساس تاکنون ۳۸۰ واحد صنعتی شناسایی شده و اطلاعات آنها گردآوری شده است.

وی اظهار داشت: ورود بسیج به عرصه علم و فناوری با فرمان مقام معظم رهبری صورت گرفته است و در حال حاضر بسیج علمی با دانشگاه آزاد همکاری‌های زیادی دارند تا زمینه ارتباط صنعت با دانشگاه صورت گیرد.

رئیس سازمان بسیج علمی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر همکاری مناسبی میان بسیج علمی کشور و دانشگاه آزاد وجود دارد که منجر به انعقاد تفاهمنامه و برگزاری این جشنواره مشترک شده است.