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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

رئیس سازمان راهداری خبر داد؛

فعالیت شرکتهای مسافری در قالب برند واحد کلید خورد

فعالیت شرکتهای مسافری در قالب برند واحد کلید خورد

رئیس سازمان راهداری گفت: آیین‌نامه جدید شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر برای فعالیت حدود ۲۵۰۰ شرکت مسافربری در قالب تعدادی شبکه سیر هم‌نام (برند) ابلاغ‌شده و بخشی از آن در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، داود کشاورزیان افزود: با توجه به آیین‌نامه جدید، متقاضیان در چارچوب این آیین‌نامه در حال اجرای مراحل تاسیس شرکت هستند.

وی بابیان اینکه نمی‌توان با اعمال قانون شرکت‌های موجود را ملزم به فعالیت در شبکه سیر کرد، افزود: بنا به درخواست انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، تشکیل شرکت‌های هم‌نام به سال آینده موکول شد تا شرکت‌ها فرصت کافی برای انعقاد قرارداد داشته باشند و اقدامات و مقدمات موردنیاز را فراهم کنند.  

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره تولیت راه‌ها هم گفت: وظیفه مدیریت راه‌ها با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مدیریت ترافیک بر عهده پلیس راه است و انسدادها نیز از سوی پلیس‌راه اعلام می‌شود و اطلاع‌رسانی سازمان راهداری در این باره هم بر اساس اطلاعات دریافتی از جانب پلیس است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میزان منابع مالی سازمان راهداری بیان داشت: در سازمان راهداری سهم منابع داخلی حدود ۳۵ درصد و نزدیک به ۶۰ درصد منابع دولتی است و علی‌رغم تحقق ۹۰ درصدی منابع داخلی که بعد از هزینه‌های جاری و روزمره به امور نگهداری راه‌ها اختصاص‌یافته است، متأسفانه در بخش بودجه عمرانی دولت،  توفیق چندانی نصیب سازمان نشده است.

کد مطلب 3918490

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