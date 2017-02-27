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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۱۸ فلسطینی بازداشت شدند

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۱۸ فلسطینی بازداشت شدند

نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۱۸ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی «وفا»، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، صهیونیستها به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

در پی این حمله وحشیانه، درگیری شدیدی میان صهیونیستها و شهروندان فلسطینی درگرفت. 

طبق اعلام شاهدان عینی، نظامیان صهیونیست از گازهای اشک آور علیه شهروندان فلسطینی استفاده کردند.

رسانه های عربی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست در جریان این درگیری ۱۸ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

کد مطلب 3918518

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