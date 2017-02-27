یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۱۸ فلسطینی بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی «وفا»، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، صهیونیستها به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

در پی این حمله وحشیانه، درگیری شدیدی میان صهیونیستها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

طبق اعلام شاهدان عینی، نظامیان صهیونیست از گازهای اشک آور علیه شهروندان فلسطینی استفاده کردند.

رسانه های عربی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست در جریان این درگیری ۱۸ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.