به گزارش خبرنگار مهر، مستند داستانی «بی ام تی یا پیوند» به سفارش صداوسیمای مرکز البرز تهیه و تولیدشده است، این مستند داستانی - روایی به اهدای سلول‌های بنیادی می‌پردازد و روایتی از بیماران مبتلابه سرطان خون است.

در این مستند روایت بیمار مبتلابه سرطان خون که بعد از اهدای سلول‌های بنیادی درمان شده و سلامتی خود را به دست آورده به تصویر کشیده شده است.

در مستند پیوند تلاش شده است بی‌خطر بودن اهدای سلول‌های بنیادی به نمایش گذاشته شود و در پایان شیرینی و نجات جان انسان‌ها به‌صورت هنرمندانه به تصویر کشیده شده است.

این مستند به مدت ۳۵ دقیقه به تهیه‌کنندگی «علی‌اصغر ناطریان» و تلاش ۱۶ نفر از همکاران تولید سیمای مرکز البرز تهیه و تولیدشده است.

این مستند به‌زودی از صداوسیمای مرکز البرز و شبکه‌های سراسری به روی آنتن خواهد رفت.