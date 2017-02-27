به گزارش خبرنگار مهر، مستند داستانی «بی ام تی یا پیوند» به سفارش صداوسیمای مرکز البرز تهیه و تولیدشده است، این مستند داستانی - روایی به اهدای سلولهای بنیادی میپردازد و روایتی از بیماران مبتلابه سرطان خون است.
در این مستند روایت بیمار مبتلابه سرطان خون که بعد از اهدای سلولهای بنیادی درمان شده و سلامتی خود را به دست آورده به تصویر کشیده شده است.
در مستند پیوند تلاش شده است بیخطر بودن اهدای سلولهای بنیادی به نمایش گذاشته شود و در پایان شیرینی و نجات جان انسانها بهصورت هنرمندانه به تصویر کشیده شده است.
این مستند به مدت ۳۵ دقیقه به تهیهکنندگی «علیاصغر ناطریان» و تلاش ۱۶ نفر از همکاران تولید سیمای مرکز البرز تهیه و تولیدشده است.
این مستند بهزودی از صداوسیمای مرکز البرز و شبکههای سراسری به روی آنتن خواهد رفت.
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