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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

توسط مرکز صداوسیمای البرز انجام می‌شود:

ساخت مستند داستانی پیوند با موضوع بانک سلول‌های بنیادی خون

ساخت مستند داستانی پیوند با موضوع بانک سلول‌های بنیادی خون

کرج - مرکز صداو سیما البرز مستند «پیوند» با موضوع سلامت انتقال خون و بانک سلول های بنیادی را می سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند داستانی «بی ام تی یا پیوند»  به سفارش صداوسیمای مرکز البرز تهیه و تولیدشده است، این مستند داستانی - روایی  به اهدای سلول‌های بنیادی می‌پردازد و  روایتی از بیماران مبتلابه سرطان خون  است.

در این مستند روایت بیمار مبتلابه سرطان خون که  بعد از اهدای سلول‌های بنیادی درمان شده و سلامتی خود را به دست آورده به تصویر کشیده شده است.

در مستند پیوند تلاش شده است بی‌خطر بودن اهدای سلول‌های بنیادی به نمایش گذاشته شود و در پایان شیرینی  و نجات جان انسان‌ها به‌صورت هنرمندانه به تصویر کشیده شده است.

این مستند به مدت ۳۵ دقیقه به تهیه‌کنندگی «علی‌اصغر ناطریان» و  تلاش ۱۶ نفر از همکاران تولید سیمای مرکز البرز تهیه و تولیدشده است.

این مستند به‌زودی از صداوسیمای مرکز البرز و شبکه‌های سراسری به روی آنتن خواهد رفت.

کد مطلب 3918539

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