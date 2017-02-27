ارتباط ترامپ با روسیه توهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اسپوتنیک، «دوین نونس» رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: تحقیق درباره احتمال ارتباط بین ترامپ و روسیه، عملی ناشایست و کنکاشی متوهمانه است.

قبلا در ماه جاری بنیاد پیشرفت آمریکا، وابسته به مرکز اتاق فکر لیبرال آمریکا، «پروژه مسکو» را که مربوط به احتمال وجود ارتباط بین ترامپ و روسیه است را آغاز کرده بود.

نونس در ادامه با اشاره به این مطلب که این وظیفه کمیته اطلاعات است که اگر موردی هم وجود داشته باشد به آن رسیدگی کند، تاکید کرد: هدف قرار دادن شهروندان آمریکائی به دلیل وجود ارتباطات احتمالی، با ساختن داستان های جدید، غیر قابل پذیرش است.

لازم به ذکر است که طی روزهای گذشته برخی از رسانه های آمریکائی اقدام به انتشار اخباری مبنی بر احتمال ارتباط بین ترامپ با روسیه کرده اند که ترامپ آنرا اخبار جعلی خوانده است.

گفتنی است که روسیه نیز اینگونه رفتارها را گمراه کردن مردم آمریکا از معضلات واقعی آمریکا دانسته و این گزارشات را باطل دانسته است.