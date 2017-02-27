صف نیسان های حامل پرتقال برابر جهاد کشاورزی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد از باغداران مازندران که در برف آذرماه سال جاری محصول مرکباتشان دچار خسارت شده است، به دلیل عدم‌حمایت‌های دولت و نخریدن مرکبات توسط کارخانه‌های سورتینگ با نیسان‌های حامل پرتقال مقابل ساختمان جهاد کشاورزی استان صف کشیدند.

به آنان، برف پاییزی امسال خسارت سنگینی به کشاورزان وارده کرده است و قرار بود برای حمایت از باغداران، محصولاتشان از سوی کارخانه‌های سورتیینگ خریداری شود اما این کار انجام‌نشده است.

پیش‌ازاین نیز، جمعی از کشاورزان و باغداران نسبت به دور ریختن پرتقال‌های خسارت‌دیده در حاشیه رودخانه‌های استان ازجمله رودخانه تجن و ساحل دریای خزر اقدام کرده بودند.

محقق نشدن خرید تضمینی پرتقال و مرکبات خسارت‌دیده باغداران سبب شده تا برخی دلالان محصول مرکبات را به ازای هر کیلوگرم حدود ۱۰۰ تومان خریداری کنند.

ظرفیت کارخانه‌های فرآوری مرکبات در مازندران ۱۵ هزار تن است و دلاور حیدر پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بابیان اینکه ظرفیت کارخانه‌های فرآوری استان ۱۵۰ هزار تن است عنوان کرد: متأسفانه یا این کارخانه‌ها آماده‌به‌کار نبودند یا همکاری نکردند و حداکثر توانستیم روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن پرتقال برای فرآوری به آنان تحویل دهیم.

وی با اشاره به مشکلات و گرفتاری‌های اجتماعی و محلی برای تحویل پرتقال‌های یخ‌زده به کارخانه‌ها افزود: این امر سبب شد تا نتوانیم حتی روزانه هزار تن پرتقال به کارخانه‌ها تحویل دهیم.

وی عنوان کرد: پرتقال‌های یخ‌زده را با ۲۰ تا ۳۰ درصد افت از باغدار تحویل گرفتیم اما انتظار ما از صنایع تبدیلی و تکمیلی این بود که حداقل روزی هزارتا دو هزار تن پرتقال تحویل کارخانه دهیم و این سبب می‌شد تا از صف‌های طولانی و نارضایتی جلوگیری شود.

برف آذرماه سال جاری بیش از هزار میلیارد تومان به محصولات مرکبات استان مازندران خسارت زده است.