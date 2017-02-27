به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، نادر میرشکار اظهار داشت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان در هفته جاری جهت افتتاح چند پروژه عظیم ملی، معدن و کارخانه مس «چهل کوره» نیز که یکی از پروژهای مهم استان است با حضور دکتر روحانی افتتاح می‌شود.

وی گفت: معدن و کارخانه مس «چهل کوره» یکی از ۳۳ طرح اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است که براساس پتانسیل‌های معدنی سیستان و بلوچستان و با سرمایه‌گذاری بیش از یک هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال و ۸.۲ میلیون یورو توسط شرکت ملی صنایع مس ایران ایجاد شده است.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال مستقیم این پروژه برای ۲۵۰ نفر، گفت: این معدن و کارخانه فرآوری مس در منطقه «چهل کوره» بخش «نصرت‌آباد» از توابع شهرستان زاهدان واقع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: ذخیره این معدن مس بیش از ۱۵ میلیون تن تخمین زده شده که تامین کننده مواد اولیه کارخانه فرآوری مس احداث شده در جوار این معدن محسوب می‌شود.