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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

رئیس سازمان صنعت و معدن سیستان و بلوچستان:

معدن و کارخانه مس «چهل کوره» با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود

معدن و کارخانه مس «چهل کوره» با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود

زاهدان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از افتتاح معدن و کارخانه مس «چهل کوره» شهرستان زاهدان با حضور رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، نادر میرشکار اظهار داشت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان در هفته جاری جهت افتتاح چند پروژه عظیم ملی، معدن و کارخانه مس «چهل کوره» نیز که یکی از پروژهای مهم استان است با حضور دکتر روحانی افتتاح می‌شود.

وی گفت: معدن و کارخانه مس «چهل کوره» یکی از ۳۳ طرح اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است که براساس پتانسیل‌های معدنی سیستان و بلوچستان و با سرمایه‌گذاری بیش از یک هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال و ۸.۲ میلیون یورو توسط  شرکت ملی صنایع مس ایران ایجاد شده است.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال مستقیم این پروژه برای ۲۵۰ نفر، گفت: این معدن و کارخانه فرآوری مس در منطقه «چهل کوره» بخش «نصرت‌آباد» از توابع شهرستان زاهدان واقع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: ذخیره این معدن مس بیش از  ۱۵ میلیون تن تخمین زده شده که تامین کننده مواد اولیه کارخانه فرآوری مس احداث شده در جوار این معدن محسوب می‌شود.

کد مطلب 3918575

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