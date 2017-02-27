پنجمین دوره آموزشی عهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دورۀ آموزشی «عهد» در قالب چهار نیمسال و در روزهای پنجشنبه هر هفته برگزار خواهد شد. دانشپژوهان هر هفته علاوه بر شرکت در کلاسها، بستههای مطالعاتی مرتبط را دریافت نموده و همچنین در جلسات مباحثۀ گروهی به همراه یک استاد راهنما شرکت خواهند کرد.
عهد مقدمهای برای کار علمی است. هر پرسش علمی از انسان و وضع او آغاز میکند و عهد تجربۀ پرسش از انسان ایرانی است. سیاست و جامعه ایران را باید در افق علم به پرسش کشید و علم را در نسبت با زندگی و سیاست زنده نگه داشت. این یک تاکتیک سیاسی برای زنده نگه داشتن علم نیست؛ بلکه توجه به اساس علم است. علم از اساس در نسبت است و به جهت عملی یا سیاسی خود زنده است. عهد تلاشی در حاشیه حوزه و دانشگاه است تا با چنین درکی از علم و سیاست، دانشجویان را مهیای کار علم کند.
دانشجویان در دورۀ آموزشیِ عهد درست خواندن و درست نوشتن را تمرین میکنند و با مسائل اساسی تاریخ تفکر و سنتهای فکری مواجه میشوند. این دوره شامل چهار نیمسال تحصیلی است که نیمسال اول و دوم به نحو متمایزی ساحت سیاسی و علمی جهان جدید را مورد توجه قرار داده است. نیمسال سوم بر جهان شعر و اسطوره و تمایز میان جهان فلسفه با جهان شعر و اسطوره به عنوان دو جهان انسانی متمرکز است. نیمسال چهارم به شکل تخصصیتر دانشجو را مهیای تحصیل فلسفه میکند. همچنین تحقیق بر محور یک مسئلۀ علمی در قالب ارائۀ یک مقاله پژوهشی، پایانبخش دورۀ عمومی عهد خواهد بود.
پس از ارائۀ مقالۀ پایان دوره، دانشجویان موفق، بورس همکاری پژوهشی در مؤسسه اشراق را دریافت میکنند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام، میتوانند تا ۱۹ اسفندماه به «پایگاه اطلاعرسانی مؤسسۀ آموزشی عهد» به نشانی ahdac.ir مراجعه کرده و یا با شماره ۰۹۳۰۳۴۱۲۸۱۸ تماس حاصل نمایند.
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