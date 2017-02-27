صارم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به برنامه ریزی جمعیت هلال احمر لرستان برای ایام نوروز اظهار داشت: در این راستا ۱۸ پایگاه ثابت و هشت پایگاه موقت برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در استان پیش بینی شده است.

وی گفت: این پایگاهها از تاریخ ۲۵ اسفندماه امسال تا ۱۵ فروردین سال آینده در سطح محورهای مواصلاتی لرستان فعالیت خواهند داشت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان با بیان اینکه ۱۸ پایگاه جمعیت هلال احمر در محورهای پرتردد استان مستقر می شوند گفت: همچنین هشت پایگاه سیار دیگر در فواصل پایگاههای ثابت و محورهای فاقد پایگاه به کار گیری می شوند.

رضایی با بیان اینکه همچنین در ایام نوروز ۱۰ تیم عملیاتی واکنش سریع با ظرفیت ۶۰ نفر فعال خواهند بود افزود: این تیم ها با تجهیزات کامل در مرکز استان و شهرستان ها فعال خواهند بود.

وی با اشاره به برپایی کمپ های نوروزی در سطح محورهای مواصلاتی استان بیان داشت: همچنین استقرار یک تیم توانا متخصص خواهران در سطح محورهای استان با تجهیزات کامل از دیگر تمهیدات اندیشیده شده در ایام نوروز خواهد بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان از به کارگیری ۳۰ دستگاه آمبولانس در سطح جاده های استان خبر داد و عنوان کرد: همچنین پیش بینی ۱۲ دستگاه خودرو ست نجات، ۲۵ دستگاه سنگین و نیمه سنگین، به کارگیری ۳۴۵ نفر نیروی هلال احمر، یک فروند بالگرد، مشخص کردن مکان های اسکان اضطراری از دیگر تمهیدات اندیشیده شده است.