۷۹۲ کلاس برای اسکان نوروزی فرهنگیان در قزوین آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سمیعی صبح دوشنبه در اولین جلسه ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان اظهار کرد: در اسکان نوروزی سال جدید، تعداد کلاس های ویژه ۱۰۴، کلاس های نوع الف ۴۴۲ و کلاس های نوع ب ۲۴۶ عدد است و ۱۹۰ نفر به عنوان عوامل اجرایی آماده خدمت رسانی به میهمانان و گردشگران هستند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: اولین اقدام آموزش و پرورش استان ثبت نام اینترنتی است که ۲ مرکز اسکان به نام های علامه جعفری و رضی الوالدین برای این منظور مشخص شده است که از طریق اینترنت قابل دسترسی است، همچنین خانه معلم و دانشگاه فرهنگیان هم به مراکز اسکان اضافه می شود.

سمیعی تصریح کرد: در مورد کیفیت ارائه خدمات نیز نسبت به سال گذشته روند خوبی را در نظر گرفته ایم، آموزش و پرورش استان در کشور رتبه ۶ را در مورد اسکان کسب کرده است که درصدد هستیم با افزایش کمی و کیفی به این مهم ارتقاء ببخشیم.

وی اضافه کرد: شروع فرآیند اسکان نوروزی از ۲۸ اسفند ماه ۹۵ است، البته ثبت نام اینترنتی شروع شده است.

علی مرادی رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش قزوین نیز گفت: سامانه ستاد اسکان راه اندازی شده است و برای مراکز اسکان شناسنامه تهیه می شود و امکانات موجود در این شناسنامه آورده می شود.

وی اضافه کرد: نمازخانه در مراکز اسکان مهیا شده است و راهنمای شهری نیز در سطح شهر به منظور راهنمایی مسافران و میهمانان نصب و تعبیه می شود.

مرادی تأکید کرد: پذیرش میهمانان در ستادهای اسکان فقط از طریق سامانه اسکان انجام می شود و همه امور اینترنتی است.