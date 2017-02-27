محل استقرار سامانه ضد موشکی تاد در کره جنوبی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد: سئول با مالکان گروه تجاری کره ای-ژاپنی «لوته» بر سر واگذاری زمین گلف متعلق به این شرکت برای استقرار سامانه ضد موشکی آمریکائی تاد، به توافق رسیده است.

کره جنوبی با مناسب دانستن محل زمین گلف متعلق به گروه لوته برای استقرار سامانه ضد موشک تاد به منظور مقابله با حملات احتمالی موشکی کره شمالی، چند وقتی بود که با مسئولان این گروه در حال مذاکره برای در اختیار قرار دادن آن به سئول بوده است.

سئول قرارداد استقرار سامانه تاد با واشنگتن را در ماه جولای به امضاء رسانده است.

گفتنی است که کشورهای روسیه و چین با این طرح کره جنوبی مخالفت کرده و آنرا علیه منافع خود در منطقه دانسته اند.