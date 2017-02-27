به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد مهری، محقق و پژوهشگر کرمانشاهی و رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان کرمانشاه، امروز دوشنبه ۳۰۰ جلد کتاب تألیفی خود را به کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه اهدا کرد.

وی ضمن اهدای این کتاب ها خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه در جمع نخبگان که در تاریخ ۲۷ مهر ۹۰ اتفاق افتاد، فرمودند: "چهره حقیقی، علمی، هنری و ادبی کرمانشاه آنچنان که باید شناخته شده نیست، و این جای افسوس و دریغ است، حق این است که بزرگان و نخبگان این منطقه را معرفی کنند. " لذا در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری که یک مطالبه عمومی است، پیرامون بعضی از خاندان های علمی و معنوی کرمانشاهی همچون خاندان آل آقا، حاج آخوند، نجومی، تونی بشروی و... برای اولین بار کار علمی مفصلی در چهار جلد تدوین و چاپ شد.

مهری تصریح کرد: هم اکنون این گنجینه عظیم از افتخارات این منطقه را در اختیار کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه قرار داده ایم که مردمان این سامان با بزرگان خود بیشتر آشنا شوند و نسل جوان زندگی عالمان دین را بعنوان الگوی مسیر زندگی قرار دهند.

لازم به ذکر است، محمدجواد مهری از شاگردان مراجع تقلید از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله نوری‌همدانی، آیت‌الله سبحان‌تبریزی، آیت‌الله صالحی‌مازندرانی و علامه محمدتقی مصباح‌یزدی است که در کنار تحصیل، تبلیغ و تدریس، طی دو دهه اخیر آثار فراوانی را به رشته تحریر درآورده و در سال ۸۳ به عنوان محقق و پژوهشگر نمونه کشوری انتخاب شده است.

کتاب های اهدا شده با عناوین شیدای روح الله(زندگانی حاج آخوند کرمانشاهی)، پرچم دار معارف علوی در عصر قاجار(زندگانی آقا محمد علی کرمانشاهی آل آقا)، مقدس اردبیلی دوم در دیار کرمانشاه و خورشید خاوران(زندگی فقیه ملاعبدالله بشروی ملقب به فاضل تونی)، مردی از تبار زید شهید در دیار کرمانشاه(در مورد آیت الله سید مرتضی نجومی، پیرامون جنگ نرم و سرزمین آرزوها) در کتابخانه های عمومی استان جهت استفاده عموم قرار خواهد گرفت.