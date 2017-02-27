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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

نماینده مردم بابل در مجلس:

وضعیت ابنیه تاریخی بابل نامناسب است

وضعیت ابنیه تاریخی بابل نامناسب است

بابل - نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به وجود ۱۳۰ اثر تاریخی و حفاظتی در شهرستان گفت: ابنیه تاریخی شهرستان وضعیت نامناسبی دارند.

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان بابل از لحاظ پیشینه تاریخی یکی از شهرهای مهم استان مازندران است و از غنای فرهنگی ممتازی برخوردار است، شهرستانی با مشاهیر ممتاز جهان اسلام و نام آوران عرصه علم و ادب مردمانی دوستدار مواریث تاریخی و فرهنگی که همواره دغدغه حفظ  ۸۰ اثر ثبتی و ۱۳۰ اثر حفاظتی و بافت تاریخی و فرهنگی را دارند و از اینکه به خاطر عدم اعتبار لازم جهت کاوشهای باستانی، خرید یا مرمت ابنیه تاریخی هر روز شاهد وضیعت نامناسبی هستند احساس نگرانی شدید دارند.

وی عنوان کرد: مردم فرهنگ دوست و خیر اندیش بابل بویژه تشکل های مردم نهاد و شبکه های اجتماعی از سازمان متبوع انتظار دارند با اختصاص اعتبار و امکانات لازم برای مرمت آثار تاریخی، توجه ویژه به تنها موزه شهرستان، ایجاد نمایشگاه دائمی برای صنایع دستی ، توجه لازم به بخش گردشگری ، اختصاص امکانات برای یگان حفاظت، حمایت از دفاتر مسافرتی و حمایت مالی در قالب تسهیلات برای بخش های اقامتی و پذیرایی شهرستان مطابق  اسناد بالا دستی و توجه بیش از پیش به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان داشته باشند.

نیازآذری تصریح کرد: همچنین دوستداران میراث فرهنگی از تخریب خانه خلیلیان که از آثار ثبتی بوده بشدت مکدرند و خواستار اهتمام سازمان میراث فرهنگی و سایر نهاد های حاکمیتی آثار تاریخی و مواریث فرهنگی هستند.

کد مطلب 3918617

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