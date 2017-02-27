۱۰ جشنواره قرآن و عترت در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت در آئین اختتامیه جشنواره ها و هفته قرآن و عترت استان گلستان که صبح دوشنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، اظهار کرد: استان گلستان سال پر برنامه و پر برکتی را در حوزه فرهنگ و هنر پشت سر گذاشت که یکی از مهم ترین برنامه ها برگزاری ۱۰ جشنواره فرهنگی و هنری قرآن و عترت بود.

وی افزود: اختتامیه تمامی این ۱۰ جشنواره به صورت جداگانه برگزار شد و اهمیت این موضوع موجب شد تا به صورت متمرکز هم اختتامیه داشته باشیم.

فضیلت با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره های قرآن و عترت در گلستان، خاطرنشان کرد: مهم ترین هدف ما توسعه فرهنگ قرآنی و جریان سازی قرآنی در استان گلستان بود و به همین دلیل تفاهم نامه ای میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت عترت و قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شد.

وی ادامه داد: در برگزاری جشنواره های عترت و قرآن در گلستان، سعی کردیم اصل تمرکز زدایی را رعایت کنیم و بخشی از این برنامه ها در شهرستان ها برگزار شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره مد و لباس در گلستان، یادآور شد: استان گلستان در جشنواره فجر در بخش مد و لباس با ارائه ۵۰۸ اثر، رکورددار شد.