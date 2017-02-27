معرفی ۸ میزگرد تخصصی در سمینار «تئاتر و ظرفیت های بخش غیر دولتی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار بین المللی «تئاتر و ظرفیت های بخش خصوصی» که قرار است طی سه روز در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار شود شامل دو بخش ارائه مقالات و میزگردهای تخصصی است.

مطابق جدول برنامه این سمینار ۸ عنوان میزگرد به شرح زیر معرفی شده اند:

میزگرد «نمونه ها و الگوهای موفق در بخش غیر دولتی تئاتر» با حضور علی منتظری، محمدرضا خاکی و مصطفی کوشکی

میزگرد «ضرورت ها، قوانین، فرصت ها و موانع در بخش غیر دولتی تئاتر (۱)» با حضور مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، جلیل صادقی زاده دبیر هیات رسیدگی به موسسات هنری تک منظوره، قاسم خسروی مدیرکل مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرتضی شیرازی معاون اداره کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

میزگرد «ضرورت ها، قوانین، فرصت ها و موانع در بخش غیر دولتی تئاتر (۲)» با حضور حسین پارسایی، قطب الدین صادقی و مجید جعفری

میزگرد «نقش دانشگاه در تقویت فعالیت های بخش غیر دولتی تئاتر» با حضور محمدحسین ایمانی خوشخو، مسعود دلخواه و رضا کیانیان

میزگرد «ضرورت و نقش صنوف در حمایت و ارتقای غیر دولتی تئاتر (موسسات تخصصی تئاتر)» با حضور نصرالله قادری ، حمید ششجوانی و ایرج راد

میزگرد «رابطه تئاتر خصوصی و بخش دولتی (اقتصاد ، قوانین و مقررات ، نظارت ، هدایت و...)» با حضور سعید اسدی ، آروند دشت آرا و اصغر همت

میزگرد «شناخت ظرفیت های بخش غیر دولتی تئاتر (بازاریابی ، توسعه مکان های اجرا، تبلیغات ، اطلاع رسانی و...)» با حضور رضا حداد ، آتیلا پسیانی و حسین پاکدل

میزگرد «نقش مخاطب در تئاتر خصوصی» با حضور حسین مسافر، فرهاد مهندس پور و شاهین چگینی

ریاست هر میزگرد بر عهده یکی از اساتید صاحبنظر تئاتر برگزار می شود. مهرداد رایانی مخصوص ، علی منتظری ، محمدباقر قهرمانی، فرهاد مهندس پور و حمیدرضا ششجوانی به ترتیب ریاست هر میزگرد در سمینار بین المللی تئاتر و ظرفیت های بخش غیر دولتی را بر عهده دارند.

سمینار بین المللی تئاتر و ظرفیت های بخش غیر دولتی طی سه روز ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه جاری در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود و حضور عموم هنرمندان ، دانشجویان و دست اندرکاران تئاتر در این سمینار بین المللی آزاد است.