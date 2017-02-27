عناوین هشتم و یازدهم برای رکابزنان امید ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سومین روز از رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی جاده آسیا در منامه بحرین نمایندگان کشورمان در ماده تایم تریل انفرادی مردان و زنان در رده سنی زیر ۲۳ سال ( امید ) به مصاف رقبای خود رفتند.

در بخش مردان این رقابتها محمد گنج خانلو نماینده ایران در میان ۱۹ ورزشکار در رده یازدهم ایستاد. در این ماده نمایندگان ژاپن، چین و قزاقستان اول تا سوم شدند.

در بخش بانوان نیز پرستو باستی برای کشورمان درخط استارت تایم تریل انفرادی قرار گرفت. باستی در میان هشت ورزشکار هشتم شد. در این ماده نیز ورزشکارانی از کشورهای قزاقستان، هنگ کنگ و اردن عناوین اول تا سوم را بدست آوردند.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده آسیا از هفتم تا دوازدهم اسفندماه در بحرین برگزار می شود.