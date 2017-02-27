کتاب «بازارسازی فرهنگی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی بازار محصولات جانبی انیمیشن و سایر محصولات فرهنگی شخصیتمحور در دنیا و ایران پرداخته و ضمن اشاره به شخصیتهای محبوب کودکان و نوجوانان همچون باب اسفنجی و... این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که به نظر میرسد اولین پژوهش جامع در حوزه محصولات فرهنگی شخصیتمحور است.
این اثر تلاش کرده است تا گامی باشد در بهبود عملکرد سازمانهای فعال در حوزه محصولات فرهنگی بومی، در زمینه شناخت بازار و رفتار مصرفکننده، طراحی شخصیتها و محصولات، جهتدهی به سلایق و شیوه ترویج آن در ذهن مصرفکنندگان که عمدتاً کودکان میباشند.
این مراسم با حضور مجید حسینی(مدیرعامل نشر شهر)، سعید حسینی(مدیرعامل مجمع نوشتافزار ایرانی اسلامی و مسئول گروه اقتصاد فرهنگ)، سبحان یحیایی(مدیر مطالعات و برنامهریزی امور اجتماعی فرهنگی مرکز مطالعات شهرداری تهران)، محمد ابوالحسنی(تهیهکننده انیمیشن دیرین دیرین)، سید مسعود صفوی(تهیهکننده انیمیشن) و نویسنده کتاب برگزار میشود و این افراد در این برنامه درباره کتاب مورد نظر سخنرانی میکنند.
«بازارسازی فرهنگی» به همت مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران منتشر شده است.
برنامه رونمایی از کتاب «بازارسازی فرهنگی» فردا سهشنبه ۱۰ اسفند از ساعت ۱۳.۳۰ الی ۱۵ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی و دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشود.
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