نوبخت فردا به خوزستان می آید/تشکیل کارگروهی برای تعیین قیمت مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی صبح امروز دوشنبه در جلسه شورای سلامت استان شریعتی اظهار کرد: چند سال است که میزان خرید مرغ کشتار روز افزایش پیدا نمی کند ولی خرید مرغ زنده توسط مردم همچنان پابرجاست.

وی افزود: مردم به باور غلط خود فکر می کنند مرغ کشتار روز گران تر است و این باور صحیح است و به همین علت مردم سراغ کشتار روز نمی روند. بنا به اعلام مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان این قیمت ۱۶ درصد بیشتر از سایر استان ها است که باید برای این مسئله تمهیدات ویژه ای فراهم شود.

استاندار خوزستان عنوان کرد: کمیته ای تشکیل شود و پیشنهادات مورد نیاز ارائه و اقدامات لازم را هم انجام دهیم. همچنین کارگروهی برای تعیین قیمت مرغ تشکیل شود.

شریعتی بیان کرد: باید به مردم اعلام شود که آنفولانزای مرغی در استان های همجوار شایع شده و خرید مرغ زنده این خطرات را برای ما به دنبال دارد. همچنین اطلاع رسانی های لازم از طریق مطبوعات، صدا و سیما و رسانه های مختلف انجام شود.

وی ادامه داد: در کنار کارهای تبلیغی باید به صورت جدی مقابله شود و برای این کار ابلاغیه های لازم به نیروی انتظامی صادر شود. اجرائیات شهرداری، بهداشت و درمان و نیروی انتظامی همه در کنار هم باید برای مسئله مقابله با توزیع مرغ زنده فعالیت های لازم را انجام دهند.

استاندار خوزستان اعلام کرد: نوبخت رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور برای بررسی دستور کار راه های تأمین منابع مالی هفت هزار میلیارد تومان آب و فاضلاب فردا سه شنبه به خوزستان سفر می کند.