مجتبی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : ۵۰۰۰ نهال در راستای ایجاد حس همیاری و مشارکت شهروندان در هفته درخت کاری توسط شهرداری پیشوا، به طور رایگان در بین شهروندان توزیع می شود.

وی در ادامه بابیان اینکه در خصوص ارزش و اهمیت کاشت درخت در دین مبین اسلام مطالبی عنوان شده است،گفت:کاشت درخت در دین مبین اسلام از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بوده و شهرداری پیشوا برهمین اساس و منویات مقام معظم رهبری در خصوص درختکاری تمهیداتی در خصوص کاشت و توزیع درخت در هفته درختکاری انجام داده است.

معاون خدمات شهر شهرداری پیشوا افزود:به همین منظور پنج هزار اصله نهال تهیه و با هماهنگی های صورت گرفته به مناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری برنامه توزیع نهال در بین نمازگزاران جمعه برنامه ریزی شده است.

وی به مشارکت مردم و تشکلها در توسعه فضای سبز و کاشت درخت تاکید کرد و گفت:مشارکت مردمی نقش مهمی در توسعه جنگل و افزایش فضای سبز دارد و به همین منظور در ۱۵ اسفند روز درختکاری ، کاشت نهال با مشارکت قرارگاه فرهنگی و جهادی امام حسن مجتبی (ع) در پارک جنگلی را در برنامه داریم.