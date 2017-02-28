دیاری به بلندای تمدن/ به سرزمین چهارفصل سفر کنید

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: یک باور قدیمی می‌گوید سیستان و بلوچستان یازدهمین سرزمینی است که اهورامزدا آفریده است، این سرزمین باستانی در ادوار مختلف دارای اسامی گوناگون بوده که سیوستان، سکستان، سیستن، ماساژت، آریا پلیس، درانگیانا، زرنگ، زرنج، نیمروز یا نصف النهار، زاول، زابل و ده‌ها نام دیگر نام هائی که تاریخ بر گواه این سرزمین گذاشته است.

بدانید سیستان و بلوچستان یکی از بخش‌های قدیمی و تاریخی ایران و دارای دیدنی‌ها و امکان تاریخی بسیاری است که کمتر مورد توجه واقع شده‌اند، اما مکان پنهانی است که می تواند در اذهان هر گردشگری زیبایی را ترسیم کند.

جلوه های زیبا و دیدنی سیستان و بلوچستان از دریای عمان تا دریاچه هامون در فصول مختلف، تنوع دل انگیز ی را به همراه دارد.

قلعه های خاکی اما مستحکم ، طبیعت سبز با قامت سر به فلک کشیده درختان خرما و همچنین تماشای بام سیستان و بلوچستان از بلندای تفتان می تواند لحضات خاطر انگیزی را برای مسافران و گردشگران به همراه داشته باشد.

کلکسیونی از اقوام در زاهدان

در شهرستان زاهدان، تفریح گاه و تفرج گاه «پارک ملت» و «براسان»، مجتمع فرهنگی تفریحی «باغ خانواده» مکان های مناسبی برای استراحت و صرف غذا در دل طبیعت است.

برای آشنایی با فرهنگ و رسوم محلی این منطقه بد نیست سری به موزه مردم شناسی در بلوار شهید مطهری زاهدان بزنید .

اگر علاقمند آشنایی با نخستین بنیانگذاران و شخصیت های فرهنگی و ادبی در این شهر هستید بازدید از کتابخانه مرحوم استاد کامبوزیا در شهر زاهدان به شما کمک خواهد کرد.

دوستداران آثار تاریخی بازدید از بازارچه سرپوش، ساختمان های قدیمی پست(موزه پست) ، نخستین ساختمان دادگستری، خانه ابویی در خیابان شریعتی ،گمرک و اداره پست شهرمیرجاوه را فراموش نکنند.

برای جلب رضایت همسرتان حتما سری به بازار رسولی یا همان چهار راه رسولی بزنید مطمئن باشید علاوه بر جلب رضایت خانواده با ما هم عقیده خواهید شد که این بازار یکی از بزرگ ترین جمعه بازار های مدرن دنیا است.

سرزمین زال و رستم و سیمرغ

اگر تصمیم دارید که از زاهدان به سمت زابل حرکت کنید می بایست فاصله ای معادل ۲۱۵ کیلومتر را طی کنید اما پیمودن این مسافت ارزش دیدار از نخستین چشم مصنوعی دنیا و تمدن ۵ هزار ساله شهر سوخته را دارد.

شهر سوخته در سیستان با قدمتی ۵ هزار ساله قادر است با نمونه های عینی و موجود شما را تا عصر مفرغ به گذشته بازگرداند.

مجتمع توریستی شهر سوخته محل مناسبی برای استراحت شما و خانواده است .توقف در این مکان به شما امکان می دهد تا از موزه شهر سوخته بازدید کنید و از آثار به جای مانده انسان های ۵ هزار سال پیش که در زیر پای شما در این موزه به نمایش گذاشته شده اند عکس بگیرید.

در شهرستان زابل، کوه خواجه به ارتفاع تقریبی ۹۰۰ متر، مانند جزیره ای در وسط دریاچه هامون به همراه آتشکده و کاخ عظیمی نمایان است که قدمت آن را به دوران اشکانی و ساسانی نسبت می دهند.

دهانه غلامان در حاشیه شهر زهک نیز می تواند تصویر بازار خرید و فروش غلامان و تجارت سال های دور را برایتان مجسم کند .این مکان از بقایای شهر دوران هخامنشی است.

در سیستان آثار تاریخی بسیاری از جمله «قلعه سام»، «قلعه مچی»، «آسیاب های بادی»، «قلعه رستم»، «زاهدان کهنه»، «مناره قاسم آباد» و «آتشکده کرکویه» وجود دارد که بازدید از آنها خالی از لطف نیست.

در کنار بازدید از آثار تاریخی برای استراحت می توانید در زابل سری به دریاچه هامون و پارک «چاه نیمه» بزنید.

نگاهی به آتش فشان تفتان

در شهرستان خاش قلعه حیدرآباد به عنوان یکی از قلعه های بازمانده از دوره متقدم اسلامی خاطرات زیادی را از تاریخ بلوچستان و استعمارگران انگلیسی برای شما اشکارخواهد کرد.

قله معروف تفتان تنها آتشفشان نیمه فعال کشور و حوضچه های فصلی در بلندای ارتفاعات مجاور تفتان با عنوان « سردریا» از مناظر منحصر بفردی است که مشاهده آنها بسیار دل انگیز است.

در دامنه تفتان اردوگاه «دره گل» به شما این امکان را می دهد تا ساعاتی را به همراه خانواده در این مکان با وجود امکانات مورد نیاز سپری کنید و از طبیعت دامنه کوه تفتان لذت ببرید.

اگر اهل کوهنوردی هستید صعود به قله تفتان یکی از خاطره انگیزترین تفریحات موجود در این منطقه است اما به خاطر داشته باشید قبل از صعود و استفاده از جان پناه های موجود در ارتفاعات قله تفتان اطلاعات لازم را از راهنمایان محلی کسب کنید.

شهرستان خاش با وجود آثار و بناهای تاریخی از جمله « مناره مسجد جامع» ،«درخت کهنسال «ده پابید» با قدمت ۱۲۰۰ سال و قبرستان هفتاد ملا بسیار خاطره انگیز است.

قلعه گردی در ایرانشهر

در شهرستان ایرانشهر می توانید یک سفر توریستی و قلعه گردی را به معنای واقعی تجربه کنید. «قلعه ناصری» بازمانده از دوره قاجاریه ، «قلعه بمپور» با قدمتی از دوره ساسانی ، «قلعه دامن» ، «قلعه پیشین» ( دوره اسلامی )، «قلعه چهل دختر»، «قلعه سرباز» ( دوره اسلامی ) و «قلعه اسپیدژ» واقع در مسیر بزمان- دلگان به عنوان آثار تاریخی به جای مانده از گذشته است که حکایت از شکوه و عظمت در بلوچستان ایران دارد.

بیت مقام معظم رهبری در ایرانشهر نیز یکی از جاذبه های بسیار دیدنی است که هم اکنون با نام موزه قرآن و عترت برای بازدید همگان آزاد است.این موزه گویای خاطرات زیادی از زندگی مقام معظم رهبری در زمان تبعید است.

سرزمین نخل ها و نگاره ها

شهرستان سراوان معروف به سرزمین نخل ها و نگاره ها است.نخلستان های وسیع و سبز و همچنین سنگواره های متعدد در توابع این شهرستان موجب شده است تا به نگارخانه سنگواره های ایران مشهور شود.

سفال کلپورگان واژه نام آشنای تمامی هنرمندان ایران و جهان است که در روستای کلپورگان در ۳۰ کیلومتری شهر سراوان واقع شده است.

اگر تصمیم دارید سری به این شهر بزنید بازدید از «تپه مهتاب خزانه »، « تپه کلاتک آسپیچ»، «تپه روباهک» ،«تپه میل مارد»، «تپه سد میرعمر»، «قلعه سیب»، «سنگ نگاره های کوه مهرگان»، «دره نگاران» ، «کشتگان» و همچنین موزه مردم شناسی سراوان را فراموش نکنید.

سواحل مکران در انتظار گردشگران

شهر بندری چابهار همان که از نام آن پیداست به معنای چهار بهار است و در هر فصلی می توانید بهار طبیعت را در این شهر بندری تجربه کنید.

در شهرستان چابهار سواحل زیبای دریای عمان و دریای بزرگ از زیبایی های منحصر بفردی برخوردار است که چشم هر بیننده ای را نوازش می دهد.

در چابهار علاوه بر دیدار از منطقه آزاد و گردش در مراکز خرید حتما بازدید از مقبره «سید غلام رسول» (متعلق به دوره تیموری) ، «قلعه تیس» یا همان پرتغالی ها ، «مسجد تیس» ، «درخت مکر زن» و یا انجیر معابد را فراموش نکنید.

اگر تصمیم دارید در چابهار نیم نگاهی به زندگی صیادان داشته باشید و از نزدیک بر تلاش ماهیگیران و وسایل ماهیگیری سنتی اشنا شوید سفر به بنادر «پزم» و «کنارک» را به شما توصیه می کنیم .

چابهار برای دوستداران پدیده های زمین شناسی و زیست محیطی نیز سوژه های منحصر بفردی دارد.دیدار از «گل فشان» ، «کوه های مینیاتوری» و همچنین «جنگل های حرا» (با مد دریا زیر آب رفته و با جزر آب نمایان می شوند) بسیار به یاد ماندنی است.

اگر می خواهید ببینید لنچ های ماهیگیری با آن عظمت چگونه و به چه شکلی در ساحل ساخته می شوند بهتر است با طی مسیر ۳۰ کیلومتر از بندر چابهار به سمت بندر کنارک از نزدیک شاهد هنرنمایی مردان ایرانی به وسیله میخ و چکش در این بندر باشید.

سفری به محوطه های باستانی نیک شهر

در شهرستان نیکشهر، محوطه های باستانی (پیش از تاریخ) «قلعه نیک شهر»، «قلعه چهل دختران» و «قلعه قصر قند» بخشی از جاذبه های این شهرستان است.

نیکشهر دارای جاذبه های طبیعی بسیار زیبایی است که با عبور از تنگ سرخه که با ارتفاع زیادی از حاشیه رودخانه همراه است می توانید از وجود آب های جاری و روان با چشمه های آب گرم، پلهای تاریخی از جمله پل دادشاه ،باغات میوه، نخل های تنومند و زمین های شالیزار لذت ببرید.

اگر به نیکشهر سفر کردید حتما بازدید از آبشار روستای آبند را که به صورت پلکانی و در پنج طبقه خودنمایی می کند فراموش نکنید.