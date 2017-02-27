فعالیت ۵۰۰۰ کانون قرآنی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری در آئین اختتامیه جشنواره ها و هفته قرآن و عترت استان گلستان که صبح دوشنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگاتی برگزار شد، اظهار کرد: نیمی از پنج هزار کانون قرآنی در سطح کشور توسط معاونت عترت و قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیریت می شود.

وی افزود: برای بیمه قرآنیان اقدامات مثبتی برداشته ایم و اخیرا دو هزار نفر را بیمه کردیم. برگزاری نمایشگاه های قرآنی در سطح کشور هم از دیگر اقدامات مهم معاونت عترت و قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه گفتمان حاکم بر کشور باید قرآنی باشد، گفت: قرآن مسیر اصلی ما برای رسیدن به قله های تعالی و توسعه و فضیلت است و اگر می خواهیم انسان های سالم و پاکدست در جامعه داشته باشیم باید به گفتمان قرآن توجه کنیم.

صالحی امیری تصریح کرد: راه نجات جامعه خسته از زندگی ماشینی، بازگشت به فرهنگ قرآن است و قرآن از بدو تولد تا انتهای زندگی می تواند راهنمای ما باشد.

وی ادامه داد: چالش های بزرگ جامعه ناشی از فاصله با قرآن است و اگر جامعه به نور قرآن منور شود اجزای آن پاک حواهد شد.

قرآن مبنای ساخت جامعه است

صالحی امیری افزود: بنای ما برای ساختن جامعه ای مبتنی بر ارزش های انسانی باید در چارچوب قرآن باشد.

وی یادآور شد: امروز باید بیش از گذشته با قرآن آشتی کنیم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیعه خود می داند که تلاشش را برای توسعه فرهنگ قرآن به کار بگیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ایجاد معاونت عترت و قرآن در این وزارتخانه، گفت: با تشکیل این معاونت نشان دادیم که ارزش زیادی برای قرآن قائل هستیم و هر میزان در این بخش سرمایه گذاری کنیم در آینده برداشت خواهیم کرد.

صالحی امیری افزود: سیاست و اقتصاد ما باید مبتنی بر ارزش های قرآنی باش زیرا در سیاست قرآنی مبانی انسان شناختی نهفته است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره های عترت و قرآن در استان گلستان گفت: جامعه قرآنی گلستان سرشار از گل های متنوع است و در این دیار همه اقوام متوسل به قرآن هستند.

شهیده نازقلیچی به عنوان بانوی نمونه در دنیای اسلامی معرفی می شود

صالحی امیری با بیان اینکه ترکمن ها از علاقمندان به قرآن و اهل بیت هستند، گفت: شهیده قرآنی نازقلیچی افتخار ایران، استان گلستان و ترکمن هاست و ما تلاش خود را خواهیم کرد تا این شخصیت را به عنوان نمونه ای در دنیای اسلام معرفی کنیم.

وی افزود: شهیده نازقلیچی نشان داد که یک زن می تواند آنچنان متعالی گردد که تا کهکشان عروج کند و به حد اعلای کمال انسانی برسد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برنامه های این وزارت در حوزه عترت و قرآن گفت: تلاش ما این است تا در سال آینده سرمایه گذاری بیشتری در حوزه قرآن و عترت داشته باشیم و همه باید دست به دست هم دهیم تا گفتمان قرآنی در جامعه گسترش پیدا کند.

صالحی امیری بیان کرد: قرآن اکسیر نجات بخش جامعه و نوری است که مسیر درست را نشان می دهد و موجب معرفت افزایی می شود.

وی ادامه داد: قرآن مانند چشمه جوشانی است که تمام انسان ها را سیراب می کند و امام راحل هم تا آخرین دقایق عمر خود به قرآن متوسل بود.

وی خاطرنشان کرد: رزمندگان و شهدای ما هم تا لحظات آخر برای اتصال به معبود به قرآن متوسل می شدند زیرا راه نجات ملت توسط قرآن است.