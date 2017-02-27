تحدید حدود اراضی و تثبیت مالکیت، پیش نیاز برنامه ریزی توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، حسین فیروزی در جلسه کارگروه رفع تداخل اراضی، ضمن تاکید بر لزوم تهیه نقشه کاداستر استان، گفت: رفع تداخل اراضی یکی از ملزومات ضروری توسعه سرمایه گذاری در استان محسوب می شود.

وی هماهنگی بین بخشی میان دستگاه های اجرایی و امنیتی را برای تسریع در اجرای قانون رفع تداخل ضروری دانست و اظهار داشت: تفکیک اراضی منابع طبیعی و زمین های زراعی و تثبیت مالکیت ها نیازمند همکاری تمامی دستگاه های ذیربط در استان است.

فیروزی تامین زمین برای سرمایه گذاران بویژه برای اجرای طرح های کلیدی و پیشران توسعه و همچنین دسترسی به خدمات و امکانات زیربنایی را یکی از مشکلات عمده استان ذکرکرد و افزود: تثبیت مالکیت اراضی حق مردم و پیش شرط مهمی برای توسعه استان است.

گفتنی است، در این جلسه مقرر شد، تهیه و تنظیم نقشه های کاداستر توسط شرکت های مهندسی مشاور صلاحیت دار نقشه برداری استان و با نظارت ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی انجام شود و اعتبار ویژه ای جهت اجرای آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال آینده اختصاص یابد.