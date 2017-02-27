«عروسک چینی بابا» در راه جشنواره های آرژانتین ، اسپانیا و انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بوینس آیرس آرژانتین از ۱۹ تا ۲۱ اسفند ماه امسال میزبان انیمیشن «عروسک چینی بابا» خواهد بود. این درحالیست که ۲۵۰۰ اثر از ۹۵ کشور جهان به این جشنواره ارسال شده که ۶۰ اثر به بخش اصلی مسابقه راه یافته اند.

از سویی، این اثر ۱۵تا ۲۳ اردیبهشت سال آینده مهمان هشتمین جشنواره بین المللی (PIELAGOS EN CORTO) در کشور اسپانیا و شهر کانتابریا خواهد بود. همچنین مستند «هفته آینده» اواخر اسفند در جشنواره HARROGATE FILM FESTIVAL انگلستان به عنوان نماینده ایران حضور خواهد داشت.

انیمیشن «عروسک چینی بابا» که اقتباسی از داستان کوتاه عروسک چینی بابا نوشته هوشنگ گلشیری است به روایت دختری می پردازد که زندانی و کشته شدن پدر نویسنده اش را بوسیله عروسک های مادرش بازگو می کند . این انیمیشن طی سه سال طراحی و ساخته شده است . سبک انیمیشن فیلم ، روتوسکوپی و دو بعدی است که برای اولین بار با چنین حجمی در ایران به اجرا درآمده است.

فیلم مستند «هفته آینده» ساخته علی زارع قنات نوی که از محصولات آموزشگاه آزاد سینمایی مدرسه کارگاهی سینما و شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلم و در گونه مستند است، به تلاش هفتگی کودکان استثنایی می پردازد که به دنبال یافتن راهی برای زندگی معمولی هستند.

عوامل فیلم مستند «هفته آینده» عبارتند از پژوهشگر و کارگردان: علی زارع قنات نوی ، مدیرتصویربرداری : محمدهادی سبحانیان ، صدابردار : محمد حسن پور ، تدوین: علی زهتاب زاده، جلوه های ویژه بصری : علی لاوری منفرد ، صداگذاری و طراحی صدا: عرفان یزدی ، عکاس : بابک صفایی ، دستیارتصویربردار : سجاد زارع ، مشاور پروژه : معصومه فیضی ، تیتراژ: وحید مباشری ، خط: پرهام مباشری ، تهیه کننده : علی زارع قنات نوی ، تهیه شده در آموزشگاه آزاد سینمایی مدرسه کارگاهی سینما و شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلم.

پخش فیلم «هفته آینده» را شرکت آلمانی رییل بر عهده دارد که یکی از معتبرترین پخش های اروپا است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارع قنات نوی نویسنده و کارگردان انیمیشن «عروسک چینی بابا» که متولد ۱۳۵۹ و دانش آموخته مدرسه فیلم برلین است.