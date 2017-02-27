به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عزیزی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه لرستان خود را آماده می‌کند تا دومین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در لرستان را برگزار کند.

وی با بیان اینکه اولین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان لرستان به تاریخ 24 و 25 اردیبهشت‌ماه 94 برگزار شد گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید، تقویت فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی با محوریت بخش خصوصی است.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه در این کنفراس از سفیران کشورهای خارجی نیز دعوت شده است تا شرکت کنند و پل‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت شود گفت: از اولویت‌های سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، تقویت دیپلماسی اقتصادی است.

عزیزی با بیان اینکه این کنفرانس، با مشارکت و همکاری استانداری لرستان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دانشگاه لرستان برگزار می‌شود افزود: در روزهای 31 فروردین و اول اردیبهشت‌ماه 96، دانشگاه لرستان، میزبان این کنفرانس خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این کنفرانس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های توسعه‌ای استان لرستان برای شرکت‌کنندگان که عمدتاً سرمایه‌گذاران هستند معرفی می‌شود بیان داشت: سامانه‌ اینترنتی این کنفرانس به آدرس http://iciopl2.lu.ac.ir/fa/ نیز از روزهای نخستین اسفندماه راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه کنفرانس بخش مقالات علمی هم دارد و علاقه‌مندان می‌توانند برای دیدن چگونگی ارسال مقالات به آدرس اینترنتی کنفرانس، بروند ادامه داد: صنایع بزرگ، صنایع کوچک، معدن و صنایع‌معدنی، صنایع کشاورزی، گیاهان دارویی، بهره‌برداری پایدار و اصولی از مراتع، صنایع تبدیلی دارویی، صنایع تولید انرژی تجدیدپذیر، صنعت گردشگری، نفت و گاز، منابع آب، صنعت فناوری اطلاعات از جمله محورهای این کنفرانس است.

عزیزی با اشاره به اینکه دانشگاه لرستان، هشت کمیته برای هرچه بهتر برگزار کردن کنفرانس، تشکیل داده است تصریح کرد: برگزاری جلسات مدیران دانشگاه لرستان برای برنامه‌ریزی‌های مقدماتی، نیز آغاز شده است.