کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در شهرستان هشترود

صالح صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال جاری یکهزار و ۷۱ ولادت در هشترود ثبت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۱ موردی تعداد ولادت ثبت شده را نشان می دهد.

وی در ادامه افزود: درمورد فوتی های یازده ماهه سال جاری نیز ۲۹۱ مورد ثبت شده که این آمار در سال گذشته ۲۴۵ مورد بوده و تعداد فوتی های سال ۹۵ ۴۶ مورد افزایش داشته است.

صادقی درمورد آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در این شهرستان نیز گفت: سال جاری تعداد ۵۴۹ مورد ازدواج ثبت شده که این تعداد در سال گذشته ۵۷۴ مورد بوده و کاهش ۲۵ موردی را نشان می دهد و در نقطه مقابل ۱۷ مورد افزایش طلاق داشته ایم زیرا سال قبل ۱۱۰ مورد طلاق ثبت شده بود در حالی که این رقم در سال جاری ۱۲۷ مورد است.

وی تصریح کرد: از نظر جنسیت ولادت ها در شهرستان نیز باید گفت که ۵۳۱ مورد نوزاد پسر و ۵۴۰ مورد ولادت نوزاد دختر بوده و از نظر محل سکونت نیز ۴۱۶ نوزاد در مناطق شهری هشترود و ۶۵۵ نوزاد نیز در مناطق روستایی متولد شده اند.

رییس ثبت احوال هشترود در پایان اظهار داشت: از ۲۹۱ فوتی ثبت شده در این شهرستان نیز ۱۶۶ مرد و ۱۲۵ فوتی نیز زن بوده اند و محل سکونت ۲۶۰ مورد از ازدواج کنندگان شهرستان هشترود نیز شهری و ۲۸۹ مورد نیز روستایی بوده است.