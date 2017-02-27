اسماعیل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: عرفان پناهی دانشآموز پایه هشتم مدرسه امام رضا (ع) ناحیه یک اردبیل در روز چهارشنبه هفته گذشته در حیاط مدرسه دچار برقگرفتگی شد و جان خود را از دست داد.
وی افزود: با وجود اینکه اورژانس به موقع در محل حاضر شده بود اما به دلیل ناتوانی در احیای بیمار به بیمارستان بوعلی انتقال مییابد و در بیمارستان جان خود را از دست میدهد.
مدیر ناحیه یک آموزشوپرورش اردبیل تأکید کرد: علت فوت بر اساس اعلام نظر پزشکی قانونی برقگرفتگی است و به محض اطلاع از این ماجرا مراتب به مراجع قضایی اعلام شده و پرونده در دست بررسی است.
به گفته ابراهیمی آب برفهای حیاط مدرسه آب شده بود و سرایدار مدرسه پمپی را در حیاط مدرسه کار گذاشته است که آبهای جمع شده را بمکد و در رفتوآمد دانشآموزان اختلالی ایجاد نشود.
وی تأکید کرد: در ظاهر سیم لختی در کنار پمپ بود که دانشآموز بعد از لمس آن دچار برقگرفتگی میشود.
مدیر ناحیه یک آموزشوپرورش اردبیل با بیان اینکه این حادثه به معنی مقصر بودن سرایدار نیست و مراجع قضایی پیگیر مقصران هستند، اضافه کرد: خود آموزشوپرورش نیز اصرار ویژه به شناسایی مقصران حادثه دارد.
ابراهیمی با ابراز تأسف از فوت این دانشآموز متذکر شد: با وجود اینکه خانواده متوفی شکایتی طرح نکردهاند اما خود آموزشوپرورش پیگیر بررسی علل حادثه از طریق مراجع قضایی است تا این خانواده داغدار به حق و حقوق خود برسند.
وی با تأکید به اینکه الزام و ضرورتی برای به کار انداختن پمپ در حیاط مدرسه نبوده، افزود: در این حادثه حتی ظاهر فیزیکی دانشآموز آسیب ندیده اما مطابق اعلام پزشکی قانونی دچار برقگرفتگی شده است.
به گفته مدیر ناحیه یک آموزشوپرورش اردبیل در این حادثه هیچ دانشآموز دیگری آسیب ندیده است.
وی از برگزاری مراسم یادبود این دانشآموز در بعدازظهر روز دوشنبه در مسجد ابوالفضل (ع) شهرک سبلان خبر داد و گفت: تمامی مسئولان آموزشوپرورش در این مراسم حضور خواهند یافت.
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