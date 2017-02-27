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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

«سعید» بعد از ۶ سال صاحب دست‌ و پا شد

«سعید» بعد از ۶ سال صاحب دست‌ و پا شد

«سعید ایمانی» کارگر ساده دهه هفتادی ست که ۶ سال است بدون دست و پا زندگی می کند. سعید بعد از مصاحبه با خبرگزاری مهر موردتوجه قرار گرفت و با کمک مخاطبان توانسته دست و پاهای تازه ای داشته باشد.

مجله مهر: چندی پیش در مجله مهر با «سعید ایمانی» گفتگو کردیم که با عنوان «روایت یک زندگی بدون دست و پا/ سواد ندارم ولی ظلم را می‌فهمم!» در ۱۸ دی ماه منتشر شد. قهرمان این گزارش کارگر ۲۴ ساله ای بود که در جریان کار بر روی ساختمان‌های مسکن مهر فیروزکوه به علت برق گرفتگی شدید به یکباره دو دست و دوپای خود را از دست می‌دهد تا به طور کامل خانه‌نشین شود. سعید ۶ سال است در خانه می‌نشیند و به دنیایی زل می‌زند که نه تنها برایش آورده‌ای نداشته بلکه دست و پاهایش را نیز گرفته‌است. دست‌وپاهای جدا شده سعید تنها داغ این روزهایش نیست. او ۶ سال است همراه برادرش به هر دری می‌زنند نمی‌توانند حق دیه خود را از کارفرما بگیرند و هر روز، روزهای سخت‌تری تجربه می‌کنند چون فریادشان در این ۶ سال به جایی نرسیده است.

سعید بارها در خانه به ما می‌گوید که رنج سختی‌های خانواده برایش از درد دست‌وپاهای جداشده‌اش سخت تر بوده‌است و در آخر تنها آرزوی داشتن دوپا را داشت که او را از خانه بیرون ببرد و بعد از ۶ سال طعم شیرین ایستادن را بچشد.

بعد از انتشار این گزارش در خبرگزاری مهر مخاطبان زیادی تماس گرفتند و خواستند برای تحقق آرزوی کوچک سعید قدم بردارند. از این رو بچه‌های خیریه همت نیز که خودشان در ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ با گزارش «این خیریه اینترنتی ۷ میلیارد کمک جمع کرد» از سوژه‌های مجله مهر بودند توانستیم سعید را در روزهای منتهی به عید با کمک مخاطبان خود خوشحال کنیم.

سعید بالاخره ایستادن را بعد از حدود ۶ سال تجربه کرد و حالا تمرین می‌کند تا با دست و پاهای جدید زندگی تازه‌ای را برای خود آغاز کند و ما خوشحالیم که توانستیم از بخشی از دردهای سعید بکاهیم.

کد مطلب 3918828

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    نظرات

    • آ IR ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      خدا رو شکر حق این شهروند عزیز بود دست کمک کننده ها درد نکنه امیدوارم خدا به این خیرین بیشتر از اینها رو بده ولی این کارفرما خوب از دادن دیه با پارتی شونه خالی کرده
    • زهرا IR ۱۹:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      خدا روشکر. عاقبت به خیر بشین
    • راحله کردبچه IR ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
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      سلام خداروشکرمردم کشورماخیلی فهیم هستن..احتمالاکارفرمای سعیدوجدان نداره که یک جوان الان ۶سال خانه نشین شده ولی هیچ مبلغی به این فردپرداخت نشده است...الهی خداازش نگذره
    • یک هموطن IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
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      سلام خیلی باعث غرور است .خدا خیرشون بدهد هر کسی که در این راه قدمی برداشته.
    • امانی IR ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
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      خدا را بی نهایت شکر این بهترین خبری بود که امسال خوندم. ان شاءالله کارفرمای بی وجدان هم تقاص پس میده
    • و.ا IR ۰۷:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      0 0
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      دولت چرا با این کارفرما برخورد نمی کند و دیه ای که حق این کارگر است را از او نمی گیرد؟ یعنی همه چه به این سادگی است؟! به این سادگی حق ناحق می شود؟
    • پوران IR ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
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      خداراشکرهم شادشدم هم ناراحت.چرابایدحق همدیگررابخوریم.اگرروزهای اول به یاری او می رفتندلا اقل ازنظر روانی این همه صدمه نمی دیدند همان روزهای اول نه شش سال بعدخداصبرشان بدهد.والتماس دعا

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