«سعید» بعد از ۶ سال صاحب دست‌ و پا شد

مجله مهر: چندی پیش در مجله مهر با «سعید ایمانی» گفتگو کردیم که با عنوان «روایت یک زندگی بدون دست و پا/ سواد ندارم ولی ظلم را میفهمم!» در ۱۸ دی ماه منتشر شد. قهرمان این گزارش کارگر ۲۴ ساله ای بود که در جریان کار بر روی ساختمانهای مسکن مهر فیروزکوه به علت برق گرفتگی شدید به یکباره دو دست و دوپای خود را از دست میدهد تا به طور کامل خانهنشین شود. سعید ۶ سال است در خانه مینشیند و به دنیایی زل میزند که نه تنها برایش آوردهای نداشته بلکه دست و پاهایش را نیز گرفتهاست. دستوپاهای جدا شده سعید تنها داغ این روزهایش نیست. او ۶ سال است همراه برادرش به هر دری میزنند نمیتوانند حق دیه خود را از کارفرما بگیرند و هر روز، روزهای سختتری تجربه میکنند چون فریادشان در این ۶ سال به جایی نرسیده است.
سعید بارها در خانه به ما میگوید که رنج سختیهای خانواده برایش از درد دستوپاهای جداشدهاش سخت تر بودهاست و در آخر تنها آرزوی داشتن دوپا را داشت که او را از خانه بیرون ببرد و بعد از ۶ سال طعم شیرین ایستادن را بچشد.
بعد از انتشار این گزارش در خبرگزاری مهر مخاطبان زیادی تماس گرفتند و خواستند برای تحقق آرزوی کوچک سعید قدم بردارند. از این رو بچههای خیریه همت نیز که خودشان در ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ با گزارش «این خیریه اینترنتی ۷ میلیارد کمک جمع کرد» از سوژههای مجله مهر بودند توانستیم سعید را در روزهای منتهی به عید با کمک مخاطبان خود خوشحال کنیم.
سعید بالاخره ایستادن را بعد از حدود ۶ سال تجربه کرد و حالا تمرین میکند تا با دست و پاهای جدید زندگی تازهای را برای خود آغاز کند و ما خوشحالیم که توانستیم از بخشی از دردهای سعید بکاهیم.
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