مذاكرات براي پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي، مذاكرات روسيه و آمريكا و نيز جلسات رايزني در اين زمينه از 9 تا 13 اكتبر(17 تا 21 مهر) انجام خواهد شد.



رياست هيئت روسي را ماكسيم مدودوف، رئيس بخش مذاكرات تجاري وزارت توسعه اقتصادي روسيه برعهده دارد .



دور قبلي مذاكرات واشنگتن و مسكو اواخر سپتامبر سال جاري در واشنگتن انجام شد و مدودوف در پايان اين مذاكرات گفته بود كه تعداد مسائل حل نشده به حداقل رسيده است.

سرگئي لاوروف، زير امورخارجه روسيه، 24 سپتامبر(2 مهر) در يك كنفرانس مطبوعاتي در نيويورك گفته بود: مواضع روسيه و آمريكا در مورد پيوستن مسكو به سازمان تجارت جهاني درحال نزديك شدن به يكديگر است. لاوروف درباره به ثمر نشستن تلاشهاي روسيه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني دراواخر ماه اكتبرجاري ابراز اميدواري كرده بود.



اين در حالي است كه سفير آمريكا در روسيه اعلام كرده بود كه ممكن است كشورش با روسيه تا پايان اكتبر توافقي را درباره عضويت مسكو در سازمان تجارت جهاني امضا كنند.



"ويليام برنز" گفته بود: توافقي بين رئيسان جمهور دو كشور درباره عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني صورت گرفته است، اما مسئله مهم طي گفتگوهاي بين دوكشور در اين رابطه نگراني ها در حوزه كشاورزي و واردات گوشت از آمريكاست.

آمريكا بنابر دلايلي با عضويت روسيه در اين سازمان مخالفت كرده است.مسائلي همچون صادرات گوشت، فولاد و ديگر اقلامي كه مي تواند به اقتصاد روسيه صدمه بزند، از موارد مورد اختلاف دوكشور بوده است.

مسئله دسترسي به بازار خدمات مالي روسيه، حقوق مالكيت فكري ، قوانين گمرگي و يارانه هاي محصولات كشاورزي از ديگر مسائلي است كه سبب شده است دو كشور نتوانند به توافق دست پيدا كنند.

همچنين درسطح بين المللي نيزموضوع هسته اي ايران يكي ديگر ازموارد اختلاف دو كشور و دليل آمريكا براي مخالفت با عضويت روسيه در اين سازمان جهاني است



اين در حالي است كه ميخائيل مدودوف رئيس هيئت دولت روسيه درمذاكرات سازمان تجارت جهاني اخيرا گفته بود كه روسيه در سال جاري (ميلادي) به سازمان تجارت جهاني نخواهد پيوست .



وي درباره علت نبود پيشرفت در مذاكرات پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني افزود :"شرايط خاصي وجود دارد كه روسيه نمي تواند با آنها موافقت كند ".

آخرين دور مذاكرات آمريكا و روسيه درباره سازمان تجارت جهاني پيش ازنشست اجلاس سران گروه هشت(24 تا 26 تير در سنت پترزبورگ) درمسكو برگزار شد كه نتيجه اي در برنداشت .

روسيه تا كنون توافقنامه هاي دوجانبه اي را با ديگر شركاي كليدي تجاري خود امضاء كرده است و اكنون نيازمند چراغ سبز آمريكا است تا به سازمان تجارت جهاني كه مقرآن در ژنو است و با داشتن 149 عضو قوانين تجارت جهاني را تعيين مي كند، بپيوندد .

آمريكا تنها عضو سازمان تجارت جهاني است كه تاكنون پيشنهاد روسيه را براي پيوستن به اين سازمان تصويب نكرده است .



