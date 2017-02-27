بیداری و بصیرت راه مقابله با دسیسه های شیطان است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه کرمانشاه، آیت الله " مصطفی علما" روز دوشنبه در نشست درس اخلاق در جمع طلاب و روحانیون حوزه علمیه مسجد آیت الله بروجردی گفت: از اولین مراحل تقوی دوری از غفلت و بیداری انسان است که همه اهل تقوی و سلوک به آن اذعان دارند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: اگر بیداری و آگاهی نباشد انسان نمی تواند به هیچ منزلگاهی برسد و قطعا در سختیها و انحرافات راه، مقصد را گم می کند.

وی گفت: تمام واجبات و مستحبات و دعاها همه برای حفظ حالت بیداری و آگاهی انسان است که بدانیم دشمن هر لحظه در کمین است و در هیچ مقطعی از عمر انسان را رها نخواهد کرد.

آیت الله علما افزود: انسان در طول همه عمر خود و تا آخرین لحظه ای که زنده است در معرض دسیسه های شیطان و حوادث تلخ است و سرمایه های معنوی انسان در مقابل این دزد بزرگ فقط با حالت بیداری و آگاهی است که محفوظ می ماند.

وی گفت: حضرت علی (ع) می فرماید به خدا پناه می برم از توقف فکر و مغز، و این به معنای همان حفظ بیداری و عدم غفلت است که در غفلت است که انسان بزرگترین آسیب ها را می بیند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: بیداری و آگاهی علاوه بر نورانیت و معنویت انسان را به رشد و کمال نزدیک می کند و انسانهای بزرگ تاریخ همه با حفظ بیداری و بصیرت خود بوده که توانسته اند قله های بزرگ انسانیت را فتح کنند.