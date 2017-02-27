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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

دومین دوره مسابقات بوکس نوجوانان کشور در اراک آغاز شد

دومین دوره مسابقات بوکس نوجوانان کشور در اراک آغاز شد

اراک- دبیر هیات بوکس استان مرکزی از آغاز برگزاری دومین دوره جشنواره و مسابقات بوکس نوجوانان کشور در اراک خبر داد.

احمد میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین دوره جشنواره و مسابقات بوکس نوجوانان کشور با حضور ۲۵ تیم از استان های کشور، امروز نهم اسفندماه آغاز شده و به مدت سه روز در اراک ادامه دارد.

وی افزود: متولدین سال های ۸۰ و ۸۲ ( ۱۴، ۱۵ و ۱۶سال) مجاز به حضور در این رقابت ها هستند و مسابقات طبق مقررات در ۱۳ وزن در سه راند دو دقیقه ای با یک دقیقه استراحت بین راندها برگزار می شود.

میرزایی بیان داشت: براساس تصمیم و اعلام فدراسیون بوکس، استان های مرکزی، مازندران، گیلان، همدان، گلستان و خوزستان هر کدام با پنج بوکسور و یک مربی و همچنین توابع تهران، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان و کردستان با چهار بوکسور و یک مربی و بقیه استان ها با دو بوکسور و یک مربی در دومین دوره جشنواره و مسابقات بوکس نوجوانان کشور حضور پیدا کرده اند.

دبیر هیات بوکس استان مرکزی گفت: همچنین از سوی فدراسیون بوکس کشور اوکراین، از تیم بوکس استان مرکزی برای حضور در مسابقات تورنمنت این کشور که در تاریخ ۲۸فروردین ماه سال آینده برگزار می شود، دعوت به عمل آمده است.

کد مطلب 3918860

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