وزیر خارجه اتریش:از اردوغان استقبال نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «سباستین کورتز» وزیر امورخارجه اتریش در یادداشتی در یکی از شبکه های اجتماعی عنوان کرد: اگر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه بخواهد در راستای تبلیغات در جهت حمایت از اصلاح قانون اساسی ترکیه به اتریش سفر کند از سوی ما مورد استقبال قرار نمی گیرد.

وی در ادامه یادداشت خود آورده است: اردوغان تنها به منظور انجام دیدارهای رسمی دوجانبه می تواند راهی اروپا شود نه اینکه از سفر به اروپا در جهت بهره برداری های تبلیغاتی استفاده کند. باید به این نکته اذعان داشت که بی شک نشست انتخاباتی احتمالی اردوغان در اتریش می تواند منجر به تشدید اختلافات و تنشها در میان جامعه ترک تبارهای اتریش شود.

این در حالی است که «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه اواسط ماه جاری میلادی اعلام کرد: اردوغان قصد دارد در چارچوب تبلیغات خود درباره همه پرسی اصلاح قانون اساسی به اروپا سفر کند.

ایلدریم از زمان دقیق سفر رئیس جمهوری ترکیه به کشورهای اروپایی سخنی به میان نیاورد.