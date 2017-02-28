مجله مهر: همیشه حافظه عروسکهای گرانقیمت بچه همسایه و ویترین رنگارنگ اسباببازیفروشی ها پر هستند از نگاه حسرتبار بچههایی که شاید بخشی از بازیهای بچگانهشان را در آنجا جا گذاشتهاند. آدمها با بازیهای دوران کودکیشان بچگی میکنند و بزرگ میشوند. دختر بچهها با عروسکهایشان مادر میشوند و پسربچهها بین ماشین بازیهای به بزرگ شدن فکر میکنند کمپین«تو هم بازی» اتفاقی است که امسال و با نزدیک شدن به نوروز سال دوم خودش را تجربه میکند. کمپینی که در آن عدهای به فکر جمعآوری و تهیه اسباب برای بچههایی افتادهاند که شاید به خاطر محرومیت در شهر و روستایشان کمتر صدایشان به جایی برسد. این کمپین سال گذشته برای کودکان روستای قلعهگنج به راه افتاد و برای کمک به بچههای آنجا دست به کار شد. کمپین «تو هم بازی» امسال هم قرار است از۷تا ۱۸ اسفند تجربه سال گذشتهاش را تکرار کند و با کمکهای مردمی به فکر عیدی و اسباببازی برای بچههای«بشاگرد» باشد.
نیت کردیم حال بچهها را خوب کنیم
ایده این کمپین متعلق به «مجید خسرو انجم» است کمپینی که به قول خودش ایده نیست و یکی نیت است. ماجرا از یک مهمانی چند ساعته و گپ و گفت با بچههای کم بضاعت جنوب شهر شروع میشود جایی که آقای خسروانجم نیت میکند که به اندازه وسع خودش برای بچهها عیدی اسباببازی بگیرد نیتی که رفته رفته بزرگ میشود. بین دوستان،آشنایان و مردم دست به دست میچرخد تا در نهایت به تولد کمپینی میرسد به نام من همبازی! «خیلی از دوستان شب عید کارهای خوبی انجام میدهند عدهای آذوقه بیبضاعتها و کم بضاعت ها را جمع میکنند و بعضیها کار جهادی میکنند.سال گذشته من نیت کردم که به عنوان عیدی برای بچهها چندتا اسباببازی بخرم که حالشان بهتر شود اما بعد از یک مدت دیدم که دوستان جهادی "محبین الائمه" برای کمک به قلعه گنج میروند همین شد که تصمیم گرفتیم بین دوستانمان کمک جمع کنیم و برای بچهها اسباببازی بفرستیم که بعد این موضوع گسترده تر شد و دیدیم خدا را شکر از اقصی نقاط ایران و جهان برای این بچهها اسباببازی جمع شد.»
از امریکا هم برای بچهها اسباببازی فرستادند
مجید خسرو انجم میگوید که ماحصل کمکهای مردمی در سال گذشته خاوری پر از اسباببازیهای کوچکی و بزرگی بود که برای بچههای قلعه گنج فرستاده شد. امسال سال دومی است که بچههای کمپین«تو هم بازی» به فکر دریافت کمک و اسباببازی برای بچههای مناطق محروم افتادهاند؛ اتفاقی که شاید ادامه دار شدن و برگزاری دوبارهاش بیشتر به خاطر واکنش و استقبال گرم و مثبت مردم بوده است. از بچههای یک مدرسه گرفته که هر کدامشان به اندازه وسع خودشان نفری یک اسباببازی برای کمک به خواهرها و برادرهای هم سن و سالشان خریدند تا آدمهایی که نه لزوما از داخل کشور که از آن سر دنیا هم عیدیهایشان را حواله این بچهها کردند. « ما از جاهای دور و نزدیک کمکهای زیادی از سمت مردم گرفتیم که یکی از جالبترینهای آن برای خودم وقتی بود که دیدم یکی از ایرانیهای مقیم امریکا تمامی عروسکهای دیجی کالا را برای بچهها خرید کرده بود و برای ما کمپین ما فرستاده بود.»
ارسال اسباببازی به مقصد بشاگرد
بسیاری از ما شاید فعالیتهای گروههای جهادی را با منطقهای به نام«بشاگرد» به یاد بیاوریم. جایی که بعد از این همه سال و کمکرسانی از طرف گروههای جهادی و مردم هنوز هم مناطقی برای کمک و رسیدگی دارد و امسال قرار است مقصد کمکها و اسباببازیهای کمپین«تو هم بازی» باشد. «ما امسال قرار است اسباببازیهایی که جمع میکنیم را به منطقه محرومی به نام گافر بفرستیم، جایی که در حقیقت بخشی از بشاگرد محسوب میشود. چون به خود بشاگرد تا حدی رسیدگی شده است ولی روستاهای اطراف آن آب و گاز و حتی جاده هم ندارند.»
اسباببازیهایمان را نو بفرستیم
مهلت ارسال کمکها و اسباببازیها از هفتم تا هجدهم اسفند ماه است، اسباببازیهایی که هرکدامشان قرار است سال نو برای بچههای بشاگردی حکم عیدی نوروز داشته باشند؛ اما نکته قابل توجه برای اعضای این کمپین در جمعآوری اسباببازی ها نو بودن آنهاست. «من مجید خسروانجم میگویم نباید به صدقات طوری نگاه کنم که برای کمک کردن صرفاً بیایم از چیزهای خرج کنم که بلااستفادهاند برای همین به خودم میگویم خوب است که بروم، وقت بگذارم، خرید کنم و هدیهام را بستهبندی کنم. انگار که برای بچه خودم آن را میخرم.»
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