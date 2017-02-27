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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۲۸۰ قنات در چهارمحال و بختیاری خشک شد

۲۸۰ قنات در چهارمحال و بختیاری خشک شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری از خشک شدن ۲۸۰ قنات در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس هواشناسی کشور با اشاره به اینکه ۲۸۰ قنات در چهارمحال و بختیاری خشک شده است، اظهار داشت: کاهش بارش ها در این استان موجب ایجاد مشکلات مختلف در بخش منابع آب و کشاورزی شده است.

وی عنوان کرد: کاهش بارش و تغییر اقیلم سبب شده است بسیاری از چشمه ها و قنات های استان خشک شوند و بسیاری دیگر نیز با کاهش آب روبرو شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حدود یک سوم قنات های استان چهارمحال و بختیاری به علت خشکسالی و کاهش بارش ها خشک شده  است.

وی تاکید کرد: اجرای پروژه های آبخوان داری و آبخیزداری در این استان باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افت آب های زیرزمینی موجب فرونشست زمین در بسیاری از نقاط شده است، عنوان کرد: کاهش بارش ها به صورت برف در این استان خسارت های بسیاری در بخش کاهش منابع آب ایجاد کرده است.

کد مطلب 3918900

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