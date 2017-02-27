۲۸۰ قنات در چهارمحال و بختیاری خشک شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس هواشناسی کشور با اشاره به اینکه ۲۸۰ قنات در چهارمحال و بختیاری خشک شده است، اظهار داشت: کاهش بارش ها در این استان موجب ایجاد مشکلات مختلف در بخش منابع آب و کشاورزی شده است.

وی عنوان کرد: کاهش بارش و تغییر اقیلم سبب شده است بسیاری از چشمه ها و قنات های استان خشک شوند و بسیاری دیگر نیز با کاهش آب روبرو شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حدود یک سوم قنات های استان چهارمحال و بختیاری به علت خشکسالی و کاهش بارش ها خشک شده است.

وی تاکید کرد: اجرای پروژه های آبخوان داری و آبخیزداری در این استان باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افت آب های زیرزمینی موجب فرونشست زمین در بسیاری از نقاط شده است، عنوان کرد: کاهش بارش ها به صورت برف در این استان خسارت های بسیاری در بخش کاهش منابع آب ایجاد کرده است.