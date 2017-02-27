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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

مشاور اردوغان؛

ترکیه خواستار همکاری با آمریکا در خصوص سوریه است

ترکیه خواستار همکاری با آمریکا در خصوص سوریه است

مشاور رئیس جمهور ترکیه از خواست این کشور برای همکاری با آمریکا در خصوص سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایلنور چِویک» مشاور ریاست جمهوری ترکیه  از آمادگی آنکارا جهت همکاری با واشنگتن در بحران سوریه خبر داد و ضمن تشکر از حمایت‌های روسیه برای تصرف «الباب»، خواستار پایان حمایت های آمریکا از حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) شد.

مشاور رئیس جمهور ترکیه در ادامه عنوان داشت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اگر به اهمیت ارتباطات مسکو-آنکارا پی ببرد می تواند یک شریک برای رهبران روسیه و ترکیه در خصوص سوریه باشد. 

این مقام ترک در ادامه گفت: روسیه و ترکیه اخیرا نقشی بسیار سازنده در مسائل بین المللی ایفا کرده اند. اگر ترامپ به راستی یک رهبر و سیاستمدار باهوش باشد می تواند نزدیکی روسای جمهور روسیه و ترکیه را ببیند و تبدیل به یک قدرت سوم در این رابطه شود. 

چویک در پایان نسبت به همکاری سازنده ترکیه، روسیه و آمریکا در مورد سوریه ابراز امیدواری کرد.

کد مطلب 3918907
عبدالحمید بیاتی

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