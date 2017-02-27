  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

گروه تروریستی ابوسیاف گروگان آلمانی را سربُرید

گروه تروریستی ابوسیاف گروگان آلمانی را سربُرید

گروه تروریستی ابوسیاف در فیلیپین اقدام به سربُریدن گروگان آلمانی خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گروه تروریستی ابوسیاف که پیشتر اتحاد خود را با داعش اعلام کرده بود اقدام به سربریدن گروگان آلمانی خود کرد.

ابوسیاف پیش از این تهدید کرده بود در صورت ادامه مقابله آلمان با داعش، گروگان‌های آلمانی را به قتل می‌رساند.

این گروه تروریستی پیشتر نیز اقدام به قتل گروگان های خود از جمله یک گروگان کانادایی کرده بود.

ابو سیاف یک گروه تروریستی است که در استان باسیلان فیلیپین از سال ۱۹۹۱ پایه‌گذاری شده‌است. اعمال این گروه بسیار خشونت آمیز گزارش شده است. این گروه مسئولیت فجیع ترین حمله تروریستی فیلیپین که در سال ۲۰۰۴ رخ داد و منجر به کشته شدن ۱۱۶ گردید را برعهده گرفته است.

از زمان آغاز فعالیت های این گروه در سال ۱۹۹۱ تاکنون، این گروه به انجام اعمالی مانند بمب گذاری، آدم ربایی، ترور و اخاذی مبادرت ورزیده است. آنها همچنین در جنایاتی مانند آدم ربایی، تجاوز، تجاوز جنسی به کودک، ازدواج اجباری، اخاذی و قاچاق مواد مخدر دست داشته اند.

کد مطلب 3918926
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه