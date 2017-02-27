کشف ۸۳ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سردار حاجی محمد مهدیان نسب گفت: در پی خبر واصله مبنی بر اینکه یک قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر، قصد دارد محموله سنگین مواد مخدر را از استان های جنوبی بارگیری و پس از انتقال به استان های مرکزی، نسبت به توزیع آن بین خرده فروشان مواد مخدر اقدام کند، رسیدگی به این موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان قرار گرفت.

وی افزود: در پی این خبر با اقدام به موقع و هوشمندانه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و با همکاری عملیاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس، به منظور جلوگیری از انتقال مواد مخدر در یک عملیات غافلگیرانه، محموله ۸۳ کیلو و ۵۰۰ گرمی تریاک که داخل یک دستگاه خودرو تریلی به صورت بسیار ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و در این راستا یک نفر قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر مصمم است با هرگونه فعالیت قاچاقچیان که امنیت و سلامت جوانان و نوجوانان استان را مورد تهدید قرار می دهند، برخورد کند.