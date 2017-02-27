جایزه هنر معاصر «ویستا» برگزیده خود را شناخت/ تجلیل از درمبخش

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای مراسم معرفی برگزیده جایزه «ویستا» پریسا پهلوان مدیر گالری ویستا و برگزارکننده این جایزه هنری گفت: این جایزه همگام شده است با آغاز چهارمین سال فعالیت گالری ویستا. ۱۰ سال پیش فکر تاسیس گالری ویستا در ذهن من آغاز شد و بعد از طرح پرسش های متعدد تلاش شد تا گالری ویستا پاسخی به چرایی هایی باشد که درباره هنر معاصر پیش آمده است.

مدیر گالری ویستا گفت: هنرمندان باید پروپوزال ارائه می دادند و فرآیند طولانی طی شد تا در نهایت ۱۵۰ طرح به دبیرخانه رسید. که ۱۱۰ طرح برای بانوان و باقی طرح ها برای آقایان بود. سن کمترین هنرمند حاضر ۲۲ سال و مسن ترین فرد ۵۷ سال بود و بیشتر طرح ها در زمینه چیدمان، نقاشی، ویدئوآرت، عکس و ویدئو بود.

او ادامه داد: گالری ویستا برای دوره های بعد می خواهد دو نوع تقدیر را پایه گذاری کند. یک پیشکسوتانی که اولین گام را برای هنر معاصر برداشتند و دو افرادی که با نگاه ویژه در حوزه های مطبوعاتی و با نگاه ویژه بر هنر معاصر تاثیر گذاشتند.

مدیر گالری ویستا گفت:ما در حال حاضر به دنبال گسترش فضای فیزیکی گالری ویستا هستیم و امیدواریم به واسطه این جایزه این اتفاق نیز رخ بدهد.

این جایزه باید به الگو بدل شود

بهنام کامرانی رییس هیات داوران این جشنواره نیز در ادامه این مراسم گفت: گالری در واقع یک بنگاه اقتصادی است و این که یک گالری به ایده اهمیت داده است و برای آن جایزه ای را در نظر گرفته است به عنوان یک حامی در پیشرفت اجرای آثار هنری نیز تاثیر گذار است و باید از این حرکت ها تشکر کرد.

او ادامه داد: مجموعه داران، شرکت ها و بنگاه های مالی و گالری ها کم کم باید به اهمیت هنر معاصر و اهمیت فکر و ایده فارغ از سود فکر کنند و این جایزه باید الگویی شود برای ارگان های دولتی است.

این هنرمند نقاش گفت: این حرکت نیازمند نقد و ایده ها ی جدید است و همان طور که در برابر ایده ها انعطاف داشتیم ما امیدواریم با استقبال از این حرکت بار دیگر هنرمندان با ایده های خود در کنار گالری باشند و به این حرکت ویژه رونق ببخشند.

کامرانی گفت: بر اساس شرایط فراخوان و داوری و به دلیلی این که آثار همگی در یک سطح بودند ما به امتیاز دهی بسنده کردیم و در نهایت طرحی که بیشترین امتیاز را آورده بود برگزیده شد.

در ادامه این مراسم از کامبیز درمبخش هنرمند پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی به پاس فعالیت های گسترده هنری اش در طول سال گذشته تقدیر شد و در ادامه مراسم با حضور اعضای هیات داوران نشان ویستا به درسا اسدی، مهسا احسنی، علی میرزایی و هاوری دانش، علیرضا شهریاری، بیژن قاسمی و مهدیه پازوکی، ترلان تبار، نازنین اعوانی و مهدیه کواکب پناه و محمد رضا عرب خزایلی اهدا شد.

جایزه اصلی هنر معاصر «ویستا» به مبلغ ۳۰ میلیون تومان چک نقدی به محمدرضا عرب خزایلی اهدا شد تا بتواند پروژه خود را برای نمایش دادن در گالری اجرایی کند.