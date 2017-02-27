به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد جهان بین استاد دانشگاه شاهد در مراسم اختتامیه دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی که امروز نهم اسفندماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، در ارائه مقاله «آینده منازعه تمدنی میان ایران و آمریکا» که با همکاری محمدجواد فتحی به نگارش درآورده بود، گفت: اکنون تمدن غربی تمدن غالب در جهان است که محوریت آن با آمریکاست و تلاش می شود سبک زندگی آمریکایی در جهان سیطره پیدا کند و در مقابل ایران است که به دلیل پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها داعیه برپایی تمدن دارد و درصدد جامعه عمل پوشاندن به ایده تاسیس تمدن نوین اسلامی است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شاخص های آمریکا بر ایران برتری زیادی دارد اما موضوع مورد بحث ما که تمدن سازی است در آینده رخ می دهد لذا نقاط قوت تمدن غربی در آینده به نقاط ضعف آن تبدیل می شود و جوانه های امید در تمدن ایرانی مزیت رقابتی ایران و نقطه قوت آن خواهد شد.

وی افزود: در سایه رقابت تمدنی میان ایران و آمریکا به عنوان هادی تمدن غرب و ایران به عنوان داعیه دار تمدن نوین اسلامی، نظام بین الملل آینده چگونه خواهد بود؟ طبیعتا مطالعه رقابت تمدنی میان این دو کشور، از رهگذر شناسایی پیشران های تأثیرگذار بر جهان آینده و احصاء پیشران های کلیدی برحسب اولویت بندی میان آنها میسر می شود.

وی افزود: ما با ۹ پیش‌ران روبرو هستیم که عبارتست از: ایدئولوژی، عوامل جغرافیایی، انسانی و اجتماعی، حوزه فرهنگی، مولفه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، سیاست خارجی و علم و فناوری. بررسی ها نشان می دهد که از میان مولفه ها، پیش‌ران فرهنگی در جهان آینده اولویت ویژه ای برای ایجاد تمدن جدید پیدا می کند.

وی با اشاره به سناریوپردازی آینده جهان در رقابت ایران و آمریکا گفت: در این خصوص سه مولفه مطرح می شود: افول هژمونی آمریکا و بالندگی ایران و تمدن نوین اسلامی، بالندگی آمریکا و تمدن غربی و عدم بالندگی ایران و افول همزمان آمریکا و جایگزینی تمدن ثالث. ما معتقدیم محتمل ترین سناریو افول هژمونی آمریکا و بالندگی ایران و تمدن نوین اسلامی در آینده است که شرایط خاصی را می طلبد.

بررسی جایگاه سلفیست در تمدن نوین اسلامی

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین میثم حبیبی کیان به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی جایگاه سلفیست در تمدن نوین اسلامی» پرداخت و گفت: سلفیت یکی از جریانات مهم در جهان اسلام به شمار می رود و لذا در پیکره جهان اسلام مطرح می شود.

وی افزود: تمدن نوین اسلامی ادامه دهنده تمدن اسلامی است و باید نقاط ضعف آن را بررسی کرد. ضمن اینکه با نظر به پیشینه سلفیت، واکاوی دستاوردهای سلفی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی ضروری است.

حبیبی کیان با بیان اینکه سلفیه به دو گروه سنتی و سلفیه اصلاح گرا تقسیم می شود، گفت: تفکر سلفیه سنتی گذشته گرا هستند و سلفیه اصلاح گرا آمدند تا تمدن جدیدی ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه سلفی ها عقل گریز و خردستیز هستند، افزود: عنصر مهم پویایی در جهان اسلام هماهنگی اسلام با عقل است و زمانی که عقل گرایی در انزوا قرار گرفت، تمدن رو به افول گذاشت. سلفی ها عقل را به دنبال نقل می دانند و آن را به عنوان عنصر مستقل قبول ندارند. فرض سلفیه بدون تحجر محال است و همواره جمود و تحجر در پشت سر آنها در حرکت است.

حبیبی کیان اضافه کرد: نتایج حضور سلفی گرها افراطی گری، تکفیر و خشونت گرایی است و هر جا که خشونت وجود داشته است عدم وجود امنیت، عدم رونق مسائل علمی، نبود فضای باز سیاسی، از بین رفتن تلاشهای تقریبی در جهان اسلام و اسلام هراسی شکل گرفته است.

وی در پایان سخنانش گفت: سلفیه نقش خوبی در تمدن اسلامی ندارد. برای ساخت تمدن اسلامی باید آسیب شناسی شود که یکی از آنها شناخت تفکر سلفیه است. امروز سلفی ها در مناطق اهل سنت پیشروی کرده اند که این ضربه زننده خواهد بود. تفکر سلفی با همه کارویژه هایی که برای خود می شمارد، نتوانسته در تمدن نوین اسلامی نقش تاثیرگذاری داشته باشد و چه بسا برخی از نحله های قشری نگر و عقل ستیز که در سایه سلفیت رشد کرده اند با پدیدآوردن جریان های تندرو زمینه واپس گرایی تمدن اسلامی را فراهم کرده اند.